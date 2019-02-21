انت الان تتابع موضوع فوائد حجر الشب والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يطلق على الشبة اسم شب الفؤاد أو الصرافة، وهى عبارة عن حجر لونه أبيض شفاف، يشبه حجر الملح البحري وكذلك حجر ملح الليمون، كما أنه عبارة عن اتحاد بين كل من فوسفات البوتاسيوم وكبريتات الألومنيوم، ويتم استخدام حجر الشبة في الكثير من المجالات المختلفة، حيث يستخدم في مجال التجميل لأنه يحتوي على مجموعة كبيرة من الخصائص الطبيعية الجيدة لعلاج جميع مشاكل البشرة المختلفة، كما يستخدم أيضًا من جانب الرجال عقب عملية الحلاقة كمطهر فعال لجميع الجروح والإلتهابات، ويتميز حجر الشب بقدرته على التخلص من جميع روائح العرق الكريهة وعلاج جميع آلام اللثة، وسنتعرف بالتفصيل من خلال هذا المقال على أهم فوائد حجر الشب.

فوائد حجر الشب

هناك الكثير من الفوائد لحجر الشب ومن أهم هذه الفوائد ما يلي:

1- يعمل على تضيق الأوعية الدموية وذلك عن طريق خواصها القابضة، وبالتالي فهو يساعد على تقليل حالات النزيف، ويستخدم بطريقة كبيرة في صالونات الحلاقة من أجل تقليل النزيف الذي ينتج عن الحلاقة، بالإضافة لتطهير الجروح الناتجة عن عملية الحلاقة، ولعل ذلك يرجع لأن حجر الشب يحتوي على مجموعة كبيرة من المواد المضادة للبكتيريا.

2- يقلل من العرق وذلك لأنه غني بكلوريد الألمونيوم، وبالتالي فهو يعمل على إنقباض المسام دون أن يتم إغلاقها، وبدون أن يمنع إفراز العرق.

3- يستخدم في إعداد وتجهيز الكثير من كريمات تبيض الوجه والبشرة، كما يستخدم أيضًا كغسول قوي وفعال للفم، ولذلك فهو يدخل في تحضير أيضًا مجموعة كبيرة من معاجين الأسنان.

4- يستخدم كمحفز للقيء وذلك في حالة الأشخاص التي تبلع السموم، كما يدخل في صناعة الشمع المستخدم لإزالة الشعر، بالإضافة لإمكانية إستخدامها على البشرة بشكل مباشر، حيث تعمل على تهدئة وترطيب الجلد عقب إزالة الشعر عن طريق الشمع.

4- يستخدم من أجل تنقية المياه وذلك منذ العهد الروماني، بالإضافة لأنه يدخل في عملية دباغة الجلود وذلك عن طريق دوره الفعال في منع التعفن وإزالة الرطوبة.

5- يعمل على علاج الإمساك وذلك في حالة إستخدامه بصورة منتظمة وعدم الإفراط في استخدامه، كما يقوم بتنظيف الأسنان بسبب إحتوائه على الخاصية الحمضية والتي تعرف بفاعليتها الكبيرة في شد اللثة وعلاج جميع الأورام والإلتهابات التي توجد بها.

6- يزيل البقع التي تتكون على الأظافر، كما يستخدم حجر الشبة في تجهيز أنواع مختلفة من المخللات.

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7- يعمل على تبيض البشرة، فالشبه تدخل في تحضير الكثير من الوصفات الطبيعية المستخدمة لتفتيح البشرة وزيادة نضارتها، كما تستخدم في بعض الأوقات كغسول مطهر للسيدات عقب الولادة، وذلك لأنها تعمل على تضييق المهبل وعلاج أي إلتهابات يوجد به.

8- تستخدم في صناعة الأصبغة ومسحوق البيكنج باودروالخبز.

وصفات عديدة للشبهة

تدخل الشبه في تحضير الكثير من الوصفات والماسكات الطبيعية المهمة للبشرة والجسم كله ومن أهم هذه الوصفات مايلي:

1- وصفة الشبة لتبيض منطقة الإبط وتتكون هذه الوصفة من ملعقة واحدة من الشبة البيضاء الناعمة، مع ليمونة وملعقة كبيرة من الجليسرين والنشا، وطريقة تحضير الوصفة من خلال عصر ليمونة ونضعها في وعاء، ويتم إضافة الشبة والنشا على الليمون ونضيف بعد ذلك الجليسرين ونخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خليط متماسك، وندهن منطقة الإبط بهذا الخليط عقب الإستحمام وتكرر الوصفة مرتين بالأسبوع.

2- وصفة الشبة والجلسرية لشد ترهلات الجسم وتتكون من كمية بسيطة من الشبة المطحونة مع ثلاث ملاعق كبيرة من الجليسرين وأربع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين من أي نوع من الكريمات المرطبة، وخمس ملاعق من ماء الورد، وطريقة التحضير يتم خلط خلط جميع المكونات معًا جيدًا، ونضعها بزجاجة وندلك الجسم بالخلطة بطريقة دائرية ونتركها لمدة ساعة عليه.

3- وصفة الشبة والنشا لشد الترهلات في منطقة البطن وتتكون من كمية من الشبة الناعمة مع زيت الزيتون والنشا وكمية من الماء، وطريقة التحضير من خلال وضع كمية من الشبة والنشا في وعاء ونضيف لها كمية بسيطة من زيت الزيتون بمقدار ملعقة تقريبًا، ونخلط المكونات معًا وذلك حتى تذوب الشبة وتصير كعجينة خفيفة، وتوضع بوعاء زجاجي ونغلقه بطريقة جيدة ونقوم بدهن الوصفة على البطن ونتركها حتى تجف تمامًا.

مخاطر الإفراط في استخدام الشبة بصورة متكررة

من الملاحظ وفق ما أشارت إليه العديد من الدراسات على أن الإفراط في استخدام الشبة بصورة متكررة سوف يترتب عليه هذه الأضرار التالية التي تتمثل أهمها في مايلي:

1- الإصابة بالكثير من أمراض الرئة المختلفة ولذلك يجب أن يتم تجنب إستنشاق البخار الناتج عن الشبة وخاصة من جانب الأطفال، وذلك بغرض حمايتهم من مخاطر التعرض للإلتهاب الرئوي الحاد.

2- يترتب على استخدامها بكمية كبيرة أيضًا الكثير من أمراض الجهاز التنفسي المختلفة والقصبات الهوائية أيضًا، كما يؤدي إستنشاقها بكمية كبيرة للتعرض لمشكلة السعال وغيرها من المشاكل الأخرى.