لماذا يجب الابتعاد عن "الأطعمة الدُّهنية" في عمر العشرينات والثلاثينات؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعزيزُ النظام الغذائي والاهتمام بتحسينه في مختلف المراحل العمرية من الأمور الضرورية التي يجب الانتباه إليها، وقد حذّر باحثون صينيون مؤخرًا من أن اتباع نظام غذائي غني بالدهون في العشرينات والثلاثينات من العمر أمر يعني بزيادة خطر اعتلال الصحة فيما بعد.

واكشف الباحثون الذين توصّلوا لتلك النتيجة عبر دراسة أجروها بجامعة "تشينغداو" في الصين أن الأطعمة الدهنية قد تتسبّب في حدوث تراجع وتحوّل لما يطلق عليها "البكتيريا النافعة" في الأمعاء.

وقال الباحثون إن الأنظمة الغذائية غير الصحية تقوم على وجه الخصوص بتعديل تركيبة الكائنات الدقيقة التي تفتت الطعام في المعدة وتُحدِث زيادة في علامات الالتهاب بجميع أنحاء الجسم.

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وجاء هذا الكشف، الذي نُشِرَ بمجلة الأمعاء، ليثير مخاوف من أن يكون ذلك سببًا في ظهور عدد من اضطرابات التمثيل الغذائي مثل السكري، أمراض القلب والسكتة الدماغية على المدى البعيد.