فوائد الموز في محاربة العديد من الأمراض

تلعب فاكهة الموز دوراَ أساسياً في تغذية جسم الإنسان، إضافة إلى محاربتها للعديد من الأمراض، وذلك لاحتواء الموز على البوتاسيوم الذي بدوره يحافظ على مستويات السوائل بالجسم ويقلل من معدل الإصابة بالأمراض.

تعرف معنا على فوائد الموز في محاربة الأمراض:

1. يحارب الاكتئاب

يحتوي الموز على التريبتوفان وهو بروتين يحوله الجسم إلى السيروتونين. والمعروف أنّ السيروتونين هرمون يساعد على الاسترخاء بشكل طبيعي. كما أنّ أكل الموز يساعد الشخص على أن يكون بحالة انفعالية جيدة، وعلى الشعور بالسعادة، وبالتالي تقليل الشعور بالاكتئاب بشكل ملحوظ.

2. زيادة التركيز

تحتوي هذه الفاكهة على كمية كبيرة من البوتاسيوم، وهذا العنصر المعدني المهم يعزز التركيز والتعلم، لأنه يجعل التلاميذ أكثر يقظة.

3. العصبية

الموز فاكهة غنية بالفيتامين "بي" B وهذا الفيتامين يساعد على استرخاء الجهاز العصبي.

4. التوتر

البوتاسيوم الموجود في الموز يساعد على نقل الأوكسجين إلى الدماغ، والمحافظة على النبض بشكل طبيعي. ولذلك وفي لحظات التوتر، يميل الأوكسجين في الدماغ إلى الانخفاض بشكل كبير، ويتسارع النبض ويقل مستوى البوتاسيوم، ولذلك فإنَّ أكل الموز يساعد على إعادة تنظيم كل ذلك.

5. علاج فقر الدم

الموز غني جدًّا بالحديد، الأمر الذي سيعمل على زيادة إنتاج الهيموغلوبين في الدم، وبالتالي فإنه مهم لمحاربة الأنيميا.

6. مكافحة الإمساك

حيث إنّ الموز غني بالألياف، فإنه يجنّب الجسم الإصابة بالإمساك. وعند أكل الموز بشكل يومي، فمن شأن ذلك أن يعمل على تنظيم عمل الجسم.

7. يعالج حرقة المعدة

يحتوي الموز على مضادّ للحموضة طبيعي، وهذا من شأنه أن يعالج حرقة المعدة ويخفف الألم.

8. يحارب الشعور بالغثيان في الصباح

الموز ينظم مستوى السكر في الدم. ولهذا فإنّ أكل الموز بين الوجبات يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، ويجنّبك الشعور بالغثيان في الصباح.

9. معالجة القرحات

الموز فعّال جدًّا في مكافحة اضطرابات الأمعاء، ولكن هذا ليس كل شيء، فهو يحمي المعدة بوقف زيادة الحموضة فيها وتقليل تهيّجها.

10. يقلل النوبات القلبية

وفقًا لعدد من الأبحاث وخصوصًا تلك التي أجرتها مجلة The New England Journal of Medicine فإنَّ أكل الموز بانتظام ينظّم ضغط الدم ويقلل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية حوالى 40 في المئة.

11. الموز يساعد على وقف التدخين

هل تريدين ترك التدخين، ولكنكِ لا تستطيعين؟ الموز يمكن أن يساعدكِ في هذه المهمة.

فالموز غني بالفيتامين "بي" B وخصوصًا الفيتامين "بي6" B6 ، وهذا الفيتامين عندما يجتمع مع البوتاسيوم والمغنيسيوم في الموز، فإنه يساعد الجسم على التغلب على شعور نقص النيكوتين.

12. معالجة اللدغات

لمحاربة لدغة الحشرات يمكن استعمال قشرة الموز. وفي واقع الأمر إذا فركت المنطقة المصابة بواسطة الناحية الداخلية من قشرة الموز، فسوف يقلّ الانتفاخ والحكة.

13. معالجة الثآليل

يساعد الموز على إزالة الثآليل. والطريقة لذلك هي أخذ قشرة الموز ووضع الناحية الداخلية للقشرة على الثآليل، ثم تضميد القشرة مكانها باستخدام رباط طبي، والانتظار إلى أن تختفي الثآليل.

