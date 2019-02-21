تعرف على فوائد الطحينة لجسم الانسان

تزخر الطحينة وهي عبارة عن زبدة بذور السمسم المقشور المُحمّص بفوائد عديدة. وتزوّد الملعقتان الكبيرتان منها الجسم بـ 178 سعرة حرارية، وتحتوي الملعقتان على16 غراماً من الدهون، و6 غرامات من الكربوهيدرات، و3 غرامات من الألياف، و5 غرامات من البروتين، ولا تحتوي على أي نسبة من السكر.

ويوفر مقدار ملعقتين من الطحينة 30 بالمائة من احتياجات الجسم من الثيامين، و24 بالمائة من احتياجات الجسم من المغنيسيوم، و22 بالمائة من الفسفور، و14 بالمائة من الحديد، و12 بالمائة من الكالسيوم.وتعتبر الطحينة مفيدة للقلب، فقد بينت دراسة أن تناولها بانتظام لمدة 4 أسابيع يؤدي إلى خفض الكولسترول.

وتتمتع قشور السمسم ببنية مماثلة لهرمون الاستروجين، وهي قادرة على ربط مستقبلات الاستروجين، وحماية الجسم من أنواع السرطان المرتبطة بهذا الهرمون.إلى ذلك، أفادت دراسة جديدة أنّ بذور السمسم تخفّ آلام المفاصل.هذا ويفيد المغنيسيوم والكالسيوم اللذين تحتويهما الطحينة العظام، خاصة من حيث زيادة كثافتها.

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