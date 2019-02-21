شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف عشب يابانى يساعد على إبطاء الشيخوخة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على نباتاً يابانياً كان يؤكله محاربو الساموراى، ويمكن أن يحمل سر مكافحة الشيخوخة.

وأوضح العلماء من جامعة جراتس فى النمسا أنه تم استخدام نبات "ashitaba" للمساعدة فى التئام الجروح ومنع العدوى، ويعرف باسم "أوراق الغد" لأنه ينمو بسرعة كبيرة بعد قطعه.

والآن تم العثور على مركب طبيعى فريد فى النبات يساعد فى حماية الخلايا وتأخير الشيخوخة فى أنواع مختلفة من الخلايا البشرية.

وهو يعمل عن طريق تشجيع عملية "التطهير وإعادة التدوير" فى الخلايا، وإزالة الخلايا غير المرغوب فيها التى يمكن أن تسبب المرض.

وقال الباحثون فى جامعة جراتس فى النمسا، بقيادة البروفيسور "فرانك مايدو"، إن المركب الموجود فى هذا النبات يسمى 4،4'-“dimethoxychalcone ، والمعروف باسمDMC .

وأظهرت اختبارات إضافية أن هذا المركب ساعد فى حماية الخلايا فى قلوب الفئران من خلال عملية البلعمة الذاتية، وهو عندما يقوم الجسم بتطهير الخلايا التالفة وتجديد خلايا جديدة.

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وأضاف الباحثون أنها خطوة نحو التعرف على علاجات مضادة للشيخوخة لا تتطلب من الناس الالتزام بنظم غذائية وعادات كريهة.

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