شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يرمم أدمغة المصابين بألزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف فريق من الباحثين إمكانية تحويل الخلايا الدبقية إلى خلايا عصبية عن طريق استخدام تسلسل معين من تسعة جزيئات صغيرة، لكن العدد الكبير للجزيئات وتسلسلها المحدد صعّب مهمة نقل البحث من المختبر إلى مرحلة التجارب السريرية، ووجد الفريق طريقة لتبسيط عملية تشكيل الخلايا العصبية انطلاقًا من نوعٍ محدد من الخلايا الدبقية والتى تدعى الخلايا النجمية الدبقية، ونشر الباحثون دراستهم فى مجلة ستم سيلز ريبورتس يوم الخميس الماضى.

وقالت جيو تشاو يين الباحثة فى جامعة ولاية بنسلفانيا، فى بيان صحفى، "حددنا أكثر صيغة كيميائية فعالة من بين مئات المركبات الدوائية التى اختبرناها، واستطعنا تعديل أربعة مسارات مهمة للإشارات فى الخلايا النجمية باستخدام أربعة جزيئات، ما أدى إلى تحويل الخلايا النجمية إلى خلايا عصبية وظيفية بكفاءة تساوى 70%".

وأكد فريق الباحثين فى بيانه الصحفى أن الطريق ما زال طويلًا قبل البدء بمعالجة المرضى المصابين بـ ألزهايمر، لكنه متفائل بنتائج هذه الأبحاث فى المستقبل.

وقال جونج تشن كبير الباحثين فى الفريق "الميزة الأهم فى هذا الدواء الجديد هى سهولة توزيعه إلى كل أنحاء العالم، وحتى إلى المناطق الريفية التى تفتقر إلى أنظمة صحية متقدمة، وأحلم بتطوير نظام بسيط لتوصيل الدواء لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ومرضى ألزهايمر فى جميع أنحاء العالم وتجديد الخلايا العصبية لديهم واستعادة ذاكرتهم وقدراتهم المفقودة على التعلم، وستساعد أبحاثنا على تحقيق هذا الحلم.