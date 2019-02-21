10 أسماء مواليد ملوكية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 01:32 مساءً - هل قررت ماذا سيكون اسم مولودك القادم؟ إذا كنت لم تفعلي ذلك بعد فنحن نساعدك على اختيار اسم ملوكي يليق بالملك أو الملكة، فتعرفي على هذه المجموعة من الأسماء: باسيل: وهي كلمة يونانية وتعني مثل الملك. جوستاف: وهي كلمة فرنسية وتعني الحاشية الملكية. هيا: اسم الأميرة هيا بنت الحسين، ويعني الحسنة الهيئة. أمير: وهو اسم لا يحتاج لشرح فهو الأمير. كاسبير: اسم فرنسي ويعني الملوكية. Advertisements مليك: تصغير مالك وهو من الملك. أبهيراجا: اسم هندي ويعني الملك العظيم. داريسا: اسم فارسي ويعني الملكة. صابرينا: وهو اسم ايرلندي الأصل ويعني الملكة. أليسا: اسم إغريقي ويعني الأميرة.

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