شكرا لقرائتكم خبر عن دواء جديد يرمم أدمغة الأشخاص المصابين بالألزهايمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اكتشف فريق من الباحثين إمكانية تحويل الخلايا الدبقية إلى خلايا عصبية، عن طريق استخدام تسلسل معين من تسعة جزيئات صغيرة، لكن العدد الكبير للجزيئات وتسلسلها المحدد صعّب مهمة نقل البحث من المختبر إلى مرحلة التجارب السريرية، ووجد الفريق طريقة لتبسيط عملية تشكيل الخلايا العصبية انطلاقًا من نوعٍ محددٍ من الخلايا الدبقية والتي تدعى الخلايا النجمية الدبقية، ونشر الباحثون دراستهم في مجلة «ستم سيلز ريبورتس» يوم الخميس الماضي.

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قالت جيو تشاو يين، الباحثة في جامعة ولاية بنسلفانيا، في بيان صحفي: «حددنا أكثر من صيغة كيميائية فعالة من بين مئات المركبات الدوائية التي اختبرناها، واستطعنا تعديل أربعة مسارات مهمة للإشارات في الخلايا النجمية باستخدام أربعة جزيئات، ما أدى إلى تحويل الخلايا النجمية إلى خلايا عصبية وظيفية بكفاءة تساوى 70%».

وأكد فريق الباحثين في بيانه الصحفي أن الطريق ما زال طويلًا قبل البدء بمعالجة المرضى المصابين بالألزهايمر، لكنه متفائل بنتائج هذه الأبحاث في المستقبل.

وقال جونج تشن، كبير الباحثين في الفريق: «الميزة الأهم في هذا الدواء الجديد هي سهولة توزيعه على كل أنحاء العالم، وحتى فى المناطق الريفية التي تفتقر إلى أنظمة صحية متقدمة.. وأحلم بتطوير نظام بسيط لتوصيل الدواء لمساعدة مرضى السكتة الدماغية ومرضى الألزهايمر في جميع أنحاء العالم وتجديد الخلايا العصبية لديهم واستعادة ذاكرتهم وقدراتهم المفقودة على التعلم، وستساعد أبحاثنا على تحقيق هذا الحلم قريبًا».