شكرا لقرائتكم خبر عن الأنفلونزا تقتل 200 بريطاني هذا الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تسبب فيروس الأنفلونزا فى وفاة 200 بريطاني وترك أكثر من 2000 بريطاني في وحدات العناية المركزة يحتاجون إلى العلاج بين الحياة والموت هذا الشتاء.
وقال كبار الأطباء، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، إن الأنفلونزا تركت العديد من الناس يتعرضون لخطر الموت مثلما حدث أثناء تفشي الفيروس خلال أعوام (2009 – 2011 ) وذلك رغم انتشاره بمستويات منخفضة هذا الشتاء.
وقال خبير بارز إن سلالة الأنفلونزا هذا الشتاء شرسة للغاية لدرجة أنها تركت الأشخاص الذين كانوا في السابق في حالة صحية جيدة، في حالة صحية خطرة، وإن الناس الذين لم يحصلوا على لقاح الأنفلونزا هذا العام هم الأكثر عرضة للخطر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في المجمل أدخل 2182 شخصا في المملكة المتحدة إلى وحدة الرعاية المكثفة منذ بداية أكتوبر الماضي.
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