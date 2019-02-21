ماهي حبوب  باور مان ”  power man “

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الكثير من الرجال في جميع أنحاء العالم يبحثون عن الأدوية والعقاقير المختلفة التي تزيد من قدرتهم الجنسية وتعالج الضعف الجنسي ، فقد اثبتت الإحصائيات العالمية أن هناك 70 % من الرجال حول العالم الذين تعدت أعمارهم الـ 70 عام يعانون من الضعف الجنسي ، ولذلك فكل يوم تنتج عدد من شركات الأدوية المختلفة منتجات جديدة تعلن عن عقاقير جديدة التي تتوافر في الأسواق ، ومن بين اشهر هذه المنتجات المعروفة في الأسواق العربية ، هي حبوب ( power man ) باور مان لعلاج مشكلة الضعف الجنسي عند الرجال .

حبوب باور مان ( power man )

حبوب باور مان ( Power man ) هي كبسولات تعالج الضعف الجنسي عند الرجال ، وكذلك تعمل على زيادة القدرة الجنسية عند الرجال ورفع كفاءتهم ، وهي حبوب مكونة من مجموعة من الأعشاب والتوليفات الطبيعية والأمنة 100% ، حيث أن حبوب ( power man ) باور مان تقوم بعملية تعويض سريع للطاقة التي يفقدها الجسم ، مما يزيد من القدرة الجنسية عند الرجال ، وكذلك يطيل من مدة النشاط الجنسي وزيادة وقت الجماع ، كما أن تناول حبوب باور مان ( power man ) تتغلب على مشاكل سرعة القذف وإطالة وقت الجماع دون الرجوع إلى الدهانات العضوية.

وتتوفر حبوب ( power man ) باور مان في الأسواق العربية ، وتحتوي العبوة الواحدة على 10 حبوب ، وبحسب الإرشادات الموجودة على العبوة فأن عليك تناوله قبل العلاقة الحميمة بساعة ونصف ، كما أن مفعولها سوف يستمر معك لفترة طويلة قد تصل مع بعض الأشخاص لمدة 3 أيام ، ومن أهم خواصه ( تحفيز الغدد المسئولة عن الطاقة الجنسية ، ضخ الدم في العضو الذكري مما يزيد من حجمه ، تقوم بتحفيز افراز الهرمون الذكري مما يحفز انتاج نوع معين من الخلايا بالعضو الذكري ) .

الأثار الجانبية لحبوب باور مان ( power man )

حتى الأن لم تسجل أي اثار جانبية لحبوب باور مان على أي من مستخدمي ، ولكن هناك حالات قليلة جداً شعرت ببعض الدوران بع انتهاء العلاقة الحميمة باستخدام حبوب باور مان ( power man ) ، ولكن من الممكن ان يكون سبب الشعور بهذا الدوار هو عدم تناول قدر كافي من الماء قبل القيام بالعلاقة الحميمة .

فوائد حبوب باور مان ( power man ) للرجال

1- يزيد تناول حبوب باور مان ( power man ) من الرغبة الجنسية عند الرجال .

2- تعالج حبوب باور مان ( power man ) للرجال على حل مشكلة سرعة القذف .

3- تعالج حبوب باور مان ( power man ) مشكلة إطالة فترة العلاقة الحميمة .

4- تناول الحبوب أمن تماماً على الرجال من عمر 18 عام إلى 75 عام .

5- حبوب باور مان ( power man ) أمنة تماماً على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري .

6- تساعد حبوب باور مان ( power man ) على حل مشكلات البروستاتا المختلفة .

7- حبوب باور مان ( power man ) أمنة تماماً على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب ، وامراض ضغط الدم .

نصائح تزيد من قدرتك الجنسية

1- ممارسة الرياضة بشكل يومي واتباع نظام غذائي محكم ينظم عمل الدورة الدموية في الجسم مما يزيد من القدرة الجنسية وزيادة فترة الجماع عند الرجال .

2- حاول قدر الإمكان الابتعاد تماماً عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة قبل إقامة العلاقة الجنسية ، وذلك لان هذا النوع من الأطعمة يحتاج إلى ضخ نسبة عالية من الدم في المعدة حتى يتم هضمه مما يؤثر على عملية ضخ الدم في الأعضاء التناسلية عند الرجل .

3- إذا كنت تعانى من السمنة المفرطة ، فعليك أن تقوم بإنقاص وزنك ، وهنا الأمر لا يتعلق فقط بشكل الجسم ،فزيادة الدهون فى جسم الرجل يحول جزء كبير من هرمون الذكورة لهرمون الأنوثة ، وهذا يضعف بصورة كبيرة الرغبة والقدرة الجنسية .

4- عليك أن تحرص على تناول الخضروات الورقية مثل السبانخ ، وذلك لما تحتويه من نسبة عالية من الحديد الذي يزيد من القدرة الجنسية عند الرجال .

5- حاول قدر الإمكان الابتعاد تماماً عن الضغوط العصبية ، والابتعاد عن الأشياء التي تسبب التوتر العصبي ، وذلك لأن الحالة النفسية لها تأثير كبير على القدرة الجنسية عند الرجال ، فالإرهاق النفسي يجعل عملية الأثارة عند الرجال أصعب بكثير ، ولذلك ينصح الأطباء الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ، أو يقومون يتعاطون المهدئات تحت الإشراف الطبي من تناول الأدوية التي تعمل على زيادة القدرة الجنسية عند الرجال ، مثل حبوب باور مان ( power man ) .