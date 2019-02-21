شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أخطر 4 أطعمة ترفع نسبة الكولسترول الضار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مراقبة نسبة الكولسترول الضار والجيد في الدم من الأمور الحيوية عند رصد ارتفاعه، لأن تراكم النوعية الضارة داخل الشرايين يؤدي إلى انسدادها وحدوث جلطات.

وبشكل عام كلما كان النظام الغذائي غير صحي زادت التهابات الجسم، وزاد الخطر على القلب. لتتفادى ارتفاع الكولسترول بشكل كبير ابتعد عن الأطعمة الغنية به، وأهمها:

* الطعام المقلي في زيت عالي الحرارة يزيد التهابات الجسم، ويحتوي على دهون متحولة نتيجة الحرارة المرتفعة؛ تتسبب في تراكم الكولسترول والدهون على جدران الشرايين.

* اللحوم المصنّعة غنية بالدهون والكولسترول الضار، وخاصة اللحوم الحمراء كاللانشون والسجق والسلامي والبرغر.

* مشروبات الصودا عامل من عوامل ارتفاع الكولسترول بالدم، وبشكل عام كل الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر تتسبب في زيادة الدهون الثلاثية والكولسترول الضار بالجسم.

* الخبز والأرز الأبيض لا يحتويان على ألياف، والتي تقوم بإخراج الكولسترول من الأمعاء قبل وصوله إلى الدم. تناول الخبز الأسمر والأرز البني والخضراوات والبقوليات مع اللحوم والمنتجات الحيوانية التي تحتوي على كولسترول.