بينها الشعور بالإجهاد.. علامات تُشير إلى نقص البوتاسيوم في جسمك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين جميع المعادن المختلفة التي تعتبرُ حيوية للغاية لجسم الإنسان، يعدُّ البوتاسيوم مهمًا للغاية ويتسبب نقصه في العديد من المشكلات الصحية، لذا وحرصًا على صحتك، ستعرفين من خلال خبراء مجلة "ذا هيلث سايت" ما هي العلامات التي تُشير إلى نقص البوتاسيوم.

أولًا: أسباب نقص البوتاسيوم

هناك عدّة أسباب لنقص البوتاسيوم، تشملُ الأدوية الخاصة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، حيث تعد تلك الأدوية مُدرّة للبول، ما يسبب نقص البوتاسيوم، والذي قد يحدث أيضًا نتيجة القيء والإسهال والتعرُّق المفرط.

بالإضافة إلى ذلك، تشمل عوامل نقص البوتاسيوم، نقص حمض الفوليك وحالات قصور القلب الاحتقاني وأمراض الكلى المزمنة، كما يؤثر نمط الحياة أيضًا على مستويات البوتاسيوم.

ثانيًا: الأعراض

1- الإجهاد وتشنُّج العضلات

قد يشير شعورك بالإجهاد والضعف كل يوم إلى وجود نقص في البوتاسيوم، وتعدّ هذه من أولى العلامات على نقص البوتاسيوم الذي يؤدي أيضًا إلى تشنج العضلات

2- مشاكل في الجهاز الهضمي

تعملُ الإشارات التي تساعد البوتاسيوم في الانتقال من الدماغ إلى الجهاز الهضمي، على تعزيز أداء عملية الهضم والتي تتأثر سلبًا نتيجة انخفاض مستويات البوتاسيوم، وكل هذا يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي بما في ذلك الانتفاخ والإمساك.

3- خفقان القلب

في حين أن خفقان القلب قد يكون ناتجًا عن الإجهاد أو القلق، إلا أنه يرتبط أيضًا بنقص البوتاسيوم، إذ ينظم تدفق البوتاسيوم داخل وخارج خلايا القلب، النبضات، وعندما لا تكون مستوياته كافية، يحدث خلل في هذا التدفق ما يؤدي إلى الخفقان وهو عبارة عن الشعور بضربات غير منتظمة أو سريعة في القلب.

4- وخز وتنميل

يعاني الأشخاص المصابون بنقص البوتاسيوم من وخز متكرر وخدر يحدث عادة في الأطراف الأربعة، وذلك لأن انخفاض مستويات البوتاسيوم يُضعف الإشارات العصبية.

5- الارتباك وتشوش الدماغ

قد يؤثر نقص البوتاسيوم على النشاط الكهربائي الطبيعي الذي يحدث في الدماغ، ما يؤدي إلى الإصابة بتشوش الدماغ، والذي بدوره يُصعّب التركيز ويؤدي إلى الشعور بالبلادة والخمول.

6- العطش الشديد والتبول المتكرر

نقص البوتاسيوم، الذي غالبًا ما يكون مصحوبًا بمستويات منخفضة من الصوديوم، يحدُّ من قدرة الكلى على الاحتفاظ بالمياه، وهذا يؤدي إلى كثرة التبول والعطش الشديد في الكثير من الأحيان.

7- الدوخة

إذا كنتِ تعانين من الدوخة أو الإغماء، فقد يشير ذلك إلى وجود نقص في نسبة البوتاسيوم بجسمك، فانخفاض مستويات البوتاسيوم لا يؤثر سلبًا فقط على ضغط الدم وضربات القلب، بل يؤدي أيضًا إلى انخفاض إنتاج الطاقة.