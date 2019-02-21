شكرا لقرائتكم خبر عن مش اى حاجة تستعمليها.. 6 مشاكل صحية يسببها أحمر الشفاه المغشوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تستغنى العديد من السيدات عن وضع أحمر الشفاه بألوانه المتعددة، فهو يساعد على توضيح ملامح الوجه وجماله، ولكن هناك العديد من أنواع أحمر الشفاه المغشوشة والتى تحتوى على بعض المعادن السامة التى تسبب الأمراض.

ووفقا لما ذكره موقع ghaflaفإن أبرز الاضرار التى يسببها أحمر الشفاه المغشوش هى:

احمر شفايف

1:احمر الشفاه الذى لا يحتوى على علامة تجارية يسبب الاصابة بالأمراض السرطانية وذلك لاحتوائه على المواد الحافظة والسامة.

2: قد يسبب احمر الشفاه اضرار عديدة على الصحة أبرزها السعال المستمر والتهابات فى العين.

3: يسبب تهيج الجلد والجفاف والتشققات.

4:بعض أنواع احمر الشفاه تحتوى على عنصر الرصاص ، وعندما يتم امتصاصه فى الجسم يتم توزيعه على الدم والأنسجة الرخوة والعظام، وفى حالة وجود كمية زائدة من الرصاص فى الجسم قد يؤثر ذلك على القلب ويسبب ارتفاع ضغط الدم ومرض القلب التاجى وتقلب معدلات ضربات القلب.



شفايف

5:يحتوى أحمر الشفاه على معدن يسمى "الكاديموم"، حيث إنه يتراكم فى الكلى ويمكن أن يزيد من خطر الاصابة بالفشل الكلوى، ووفقا للدراسات فإن النساء أكثر عرضا للتعرض لمعدن الكاديموم بسبب احمر الشفاه.

6: اثبتت الابحاث أن أحمر الشفاه له اضرار عديدة ايضا على صحة الأطفال، وفى حالة ابتلاعه أو تناوله عن طريق الخطأ يسبب ذلك الاسهال والقىء وألم شديد فى المعدة .

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