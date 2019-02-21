إليك سبع نصائح طبيعية لتحسين جودة التنفّس

يعدّ التنفس أمر غريزيا لكن الإجهاد والقلق ومجموعة من العوامل الأخرى يمكن أن تؤثر على جودة التنفس، لذلك نستعرض 7 طرق لتحسين جودة التنفس.

1. المعرفة الجيدة بطريقة التنفس

رغم أن التنفس شيء غريزي لكن قد تكون هناك عادات تنفسية يمارسها الفرد من دون إدراك، لمعرفتها ينصح بمراقبة عملية التنفس لمدة 48 ساعة، وبخاصة في لحظات الإجهاد والقلق، وتتمثل هذه العادات في المكافحة أثناء استنشاق الهواء أو التنفس بسرعة وغيرها.

2. اتخاد وضع جيد أثناء التنفس

يؤدي اتخاذ جلسة أو وضع جيد إلى التنفس بشكل أفضل خلال دقائق قليلة، فالوضع الصحيح للتنفس يعني أن الحجاب الحاجز، وهو العضلة بين الصدر والبطن، والذي يلعب دورا رئيسيا في تحريك الهواء داخل وخارج، ليس مقيدا، ويتمثل الوضع الجيد في استقامة الظهر والأكتاف معا، ورفع الفك إلى أعلى مع الرقبة.

3. معرفة أن التنهد ليس مجرد تنهد

التنهد الشديد والتثاؤب والشعور بعدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الهواء، المعروف باسم "الجوع الهوائي" تشير إلى المبالغة في الحركة أو فرط التنفس، ويمكن أن يساعد في الحد من الأمر إعادة التدريب على التنفس، لكن يجب أولا زيارة الطبيب لإجراء فحص طبي.

4. تجنب التنفس العميق عمدا

تعد صحة عملية التنفس العميق مجرد أسطورة تعود إلى القرن العشرين، فعندما يكون الشخص متوترا أو قلقا تزيد معدلات التنفس وضربات القلب، فالتنفس العميق يؤدي إلى الحصول على كمية أقل من الأكسجين، وليس أكثر، وقد يزيد من القلق والذعر. يعد التنفس الهادئ والبطيء أكثر فاعلية في المساعدة على تقليل التوتر والقلق.

5. استخدام الأنف في التنفس

في حالة عدم ممارس الرياضة العنيفة، ينصح باستخدام الأنف بدلا من الفم، فهي تساعد على تصفية الملوثات والمواد المسببة للحساسية والسموم أثناء عملية الاستنشاق.

6. وقف الشخير أثناء النوم

يمكن أن يرتبط الشخير مع فرط التنفس بسبب زيادة حجم الهواء، والاضطراب والاهتزاز، ويمكن أن يؤدي إلى النوم غير المستقر، والاستيقاظ مع جفاف الفم، والتهاب الحلق أو الصداع. لتحسين الشخير، يمكن النوم على الجانب مع تجنب تناول وجبة دسمة أو شرب الكحول بالقرب قبل ميعاد النوم.

7. التخلص من التوتر

عند الشعور بالقلق، يمكن أخد بعض الوقت للهدوء ولتهدئة التنفس، مثل التنزة والمشي في الحديقة. في حالة الشعور بالهدوء، تصبح عملية التنفس أسهل، وهذا هو المفتاح لتحسين التنفس، والنوم المنعش، والمزاج المحسن، والصحة الأفضل.

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