شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتتحرك كتير أو بتلعب رياضة.. إزاى تحافظ على صحة القدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى كثيرٌ من الأشخاص خاصة الرياضيين وكذلك الأشخاص الذين يتحركون كثيراً من مشاكل القدم، مثل: القدم الرياضى، البثور والعدوى الفطرية وكذلك الألم والإصابات، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح تساعدك على حماية قدميك من الفطريات والحفاظ على صحة قدميك، بحسب موقع "Net doctor".

اختر الأحذية المناسبة

من المهم ارتداء الأحذية المناسبة لكل نوع من أنواع الرياضة التي تشارك فيها، وإلا فأنت تخاطر بالألم وعدم الراحة بالإضافة إلى الجروح السطحية الناتجة عن الاحتكاك، ويمكنك شراء حذاء طبى إذا كنت تتحرك كثيراً.

روتين للعناية بالقدمين

من المهم العناية بالقدمين بدءاً من غسل القدمين وتنظيفها يوميًا للوقاية من الجفاف والتشقق والبثور الجلدية المؤلمة، مع الاهتمام بترطيب القدمين للحصول على بشرة أكثر صحة ونضارة.

تمارين تقوية القدم

الأقدام القوية هي مفتاح الحفاظ على صحة الأقدام خاصة بالنسبة للرياضيين، لذا يجب الاهتمام بالتمارين التى تركز على القدمين لتقليل الإصابات بها.

ولكن إذا كانت أقدامك تؤلمك أثناء التمرين، فمن المهم أن تتوقف عن التمارين فوراً وتذهب للراحة حتى لا يسبب الاستمرار فى التمرين مضاعفات لك.

الماء المثلج

للتخفيف الفوري من ألم الأقدام ، ضعهم في بعض الماء المثلج لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة، هذا شيء جيد لإخراج الحرارة من القدمين وبالتالي محاربة أي إصابات والتهابات تؤدي إلى التسبب في الإصابات المزمنة."

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