شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. الحليب وجوز الهند لجمال ونضارة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم السيدات دائما بجمال ونضارة البشرة والبحث عن كل الطرق والوصفات الطبيعية التى تحافظ على نضارتها وعلاج البقع وحب الشباب، وضمن سلسلة موضوعات صحتك فى وصفة يقدم الخليج 365 وصفات طبيعية لنضارة وجمال البشرة وفقا لما ذكره موقع stylecraze

1:وصفة الحليب مع جوز الهند

يعتبر الحليب وجوز الهند من أفضل المنظفات الطبيعية التى تساعد على ترطيب وتقشير البشرة كما أنه يزيل خلايا الجلد الميتة ويحسن المظهر العام للبشرة، وذلك عن طريق:

المكونات:

- 2 معلقة صغيرة من اللبن الخام.

- 1 معلقة كبيرة من جوز الهند المبشور.

- معلقة صغيرة من العسل الابيض.

طريقة التحضر.

خلط جميع المكونات مع بعض ويتم تطبيقهم على البشرة بمدة ربع ساعة حتى تجف ويغسل بالمياه الفاترة.



ماسك حليب

2: وصفة الخيار وملح البحر.

يحتوى ملح البحر على معادن أساسية تعمل على تعزيز صحة البشرة ونضارتها ، كما يحتوى الخيار على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تحافظ على نضارة وجمال البشرة وترطيبها، وذلك عن طريق:

المكونات:

1- نصف خيار مبشور.

2- نصف كوب من ملح البحر.

3- ربع معلقة صغيرة من زيت النعناع العطرى.

طريقة التحضير:

خلط الخيار مع ملح البحر وزيت النعناع وتطبيق الخليط على البشرة، وتركه على البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسله بالمياه الباردة.



ماسك خيار

3:وصفة زيت اللوز والدقيق

يساعد الدقيق على فتح المسام المسدودة كما يحتوى زيت اللوز على بعض الفيتامينات التى تعزز نضارة البشرة ، وذلك عن طريق

المكونات

1- معلقة كبيرة من الدقيق.

2- معلقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

وذلك عن طريق خلط زيت اللوز مع الدقيق واخلطهم مع بعض ووضع الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

فى إطار اهتمام الخليج 365 بتقديم كل ما يهم المصريين من معلومات واستشارات طبية ، يقدم الخليج 365 خدمة التعرف على أسعار وتكاليف العمليات الطبية المختلفة لكى يتمكن كل مريض من تحديد العملية المناسبة والسعر المناسب ونرشح له أيضًا الدكتور المناسب.

وللتواصل مع الفريق الصحفى المسئول عن إعداد المحتوى الطبى بخدمة دكتور الخليج 365 يرجى التواصل من خلال:

الواتس آب على الهاتف رقم: 01288830677

البريد الإلكترونى : [email protected]