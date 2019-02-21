شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الرؤية وقلة النوم من أسباب الصداع حول العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالألم حول العين؟ هل أنت مصاب بألم شديد في محيط العين وألم بجانب الرأس؟ إذا كانت إجابتك نعم فعليك قراءة الأسطر القادمة لأن ذلك يشير إلى أنك تعاني من نوع من أنواع الصداع وهو صداع حول العينين، وموقع " webmd"، أوضح خلال تقرير أسبابه وأعراضه وأفضل طرق للعلاج.

أوضح التقرير، أن هناك العديد من الأعراض التي تشير إلى أنك تعاني من الصداع حول العينين، ومنها الألم المستمر عند تحريك العين، ويصل الألم إلى الرأس، وعدم القدرة على الجلوس في مكان به ضوء عالي، وعدم وضوح الرؤية جيدا.

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كما أضاف التقرير، أن هناك العديد من أسباب الصداع حول العين، ومنها الإصابة بالتهاب في العين، وضعف الرؤية والرغبة الملحة في النوم بشكل مستمر وخاصة خلال فترة النهار للهروب من الضوء، جفاف بالعين وأيضا التهاب بالجيوب الأنفية.

وأشار التقرير، إلي ضرورة تخفيف الضوء، والموبايل والتابلت واللاب توب، والنوم في الظلام أي بدون إضاءة، وإستخدام كمادات الماء الدافيء ووضعها علي العين، والذهاب للطبيب.