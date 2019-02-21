شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب الحموضة والاشخاص المعرضين للإصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحموضة هى حالة شائعة جدًا تؤثر على العديد من الأشخاص، ويتميز هذا الشرط بحموضة وحرقة حول منطقة الصدر السفلية، والتي يسببها تدفق حمض المعدة إلى أنبوب الغذاء.



أسباب الحموضة

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”، أوضح الباحثون أن الطعام الذي نأكله يمر عبر المريء إلى المعدة، وتخلق الغدد المعدية في المعدة حامضًا ضروريًا لهضم الطعام وقتل أي جراثيم، وتحدث الحموضة عندما تنتج الغدد المعدية كمية كبيرة من الحمض، أكثر مما هو مطلوب لعملية الهضم.

الأشخاص المعرضين للحموضة

يشمل الأشخاص المعرضين للحموضة ما يلي:

أولئك الذين يفرطون في الكحول

أولئك الذين يعانون من السمنة

أولئك الذين يستهلكون في كثير من الأحيان الطعام الحار

أولئك الذين يستهلكون في كثير من الأحيان الطعام غير النباتي

أولئك الذين يتناولون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (المسكنات)

النساء التى تقترب من سن اليأس

النساء الحوامل

الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مثل مرض السكري، والربو، فتق الحجاب الحاجز، والقرحة الهضمية، واضطرابات النسيج الضام، أو متلازمة زولينجر إليسون.



أسباب الحموضة

أسباب الحموضة

يمكن أن تحدث الحموضة:

بسبب عادات الأكل غير الصحية

بسبب بعض الأطعمة المستهلكة بشكل زائد

كأثر جانبي للأدوية

بسبب أسباب أخرى مثل الإجهاد وقلة النوم وما إلى ذلك.



أسباب الحموضة

أعراض الحموضة

تشمل أعراض الحموضة ما يلي:

حرقان في المعدة

حرقان في الحلق والقلب

صعوبة في البلع

ارتجاع

الأرق

التجشؤ

غثيان

طعم الحامض لفترات طويلة في الفم

رائحة كريهة

عسر الهضم

الإمساك

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