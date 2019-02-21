شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار حب الرشاد منها تأثيره على سكر وضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حب الرشاد من النباتات التى تستخدم لعلاج السعال ونقص فيتامين C والإمساك وضعف جهاز المناعة واحتباس السوائل فى الجسم، وبالرغم من فوائده الصحية إلا أن هناك اضرار لحب الرشاد نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "rxlist" و" Natural standard".



اضرار حب الرشاد

اضرار حب الرشاد

-قد يقلل حب الرشاد من مستويات السكر في الدم، ويجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو نقص السكر في الدم أن يتخذوا حذرهم عند تناوله، لذا قد يلزم مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم من قبل الطبيب عند تناوله.

-يسبب حب الرشاد انخفاض ضغط الدم، لذا يجب تناوله بحذر عند تناول أدوية خفض ضغط الدم المرتفع.

- يجب استخدام حب الرشاد بحذر بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مدرات البول، لأن حب الرشاد قد يزيد من القضاء على الكلوريد والبوتاسيوم والصوديوم في البول.

- يسبب الحساسية لدى بعض الأشخاص.

- يجب تجنب استخدام حب الرشاد أثناء الحمل، حيث تشير دراسات محدودة إلى أن بذور حب الرشاد قد تسبب الإجهاض التلقائي.

-حب الرشاد يتفاعل مع بعض الأدوية مثل: أدوية ضغط الدم والسكرى والمضادات الحيوية والعوامل المضادة للسرطان وأدوية خفض الكولسترول ومدرات البول.يسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم فى الدم، لذا يجب تناوله بحذر إذا كنت معرضًا لنقص البوتاسيوم.



حب الرشاد

فوائد حب الرشاد

-يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد حب الرشاد على تحسين صحة القلب،لأنه يقلل من مستويات البروتين التفاعلي CRP، الذى يزيد خطر أمراض القلب لدى الشخص، علاوة على فيتامين ك، الذى يلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية.

-يحارب الجذور الحرة ويقى من السرطان

يحتوى حب الرشاد على كمية كبيرة من فيتامين أ التي تحيد الجذور الحرة في الجسم والتي تسبب تلف الأنسجة والخلايا، كما يمكن أن يساعد تناول فيتامين (أ) في الحد من مخاطر أنواع معينة من الحساسية الغذائية، ترتبط مستويات انخفاض الالتهاب بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل ألزهايمر ومرض باركنسون.

-منع هشاشة العظام

يحتوى على كمية كبيرة من المنجنيز الذى يضاف إلى كثافة العظام وكثافة المعادن الكلية، حيث يحتوى حب الرشاد على 0.276 ملليجرام من المنجنيز وهو 12 ٪ من القيمة الموصى بها يوميا.

-حماية الجهاز العصبي

يمكن أن يساعد فيتامين B2 الموجود في حب الرشاد بدرجة كافية في علاج العديد من مشاكل الجهاز العصبي مثل ألزهايمر والتصلب المتعدد والصرع والقلق.

-علاج فقر الدم أو الأنيميا

حب الرشاد غنى بفيتامين ب 6 المطلوب لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، والذي يتم نقله بواسطة خلايا الدم الحمراء في جميع أنحاء الجسم للمساعدة في جلب الأكسجين للخلايا وتعبئة الحديد، وعندما لا يكون هناك عدد كافى من خلايا الدم الحمراء، فقد يؤدي ذلك إلى فقر الدم الذي يؤدي إلى أعراض مثل التعب والأوجاع.

اضرار حب الرشاد