الفشار يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل طبيعي

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سيدتي إذا كنت تبحث عن التخلص من الوزن الزايد يمكنك إستخدام الفشار كوجبة خفيفة داخل نظامك اليومي فطريقة إعداد الفشار بالهواء بدون الزبدة يعطيك فشار بدون سعرات حرارية مما يمكنك تناوله بكمية تسمح لك بالإحساس بالشبع لفترات طويلةيمتاز الفشار بتركيبة صحية، فهو قليل السعرات الحرارية، يتضمن نسبة عالية من الألياف التي تمنحك الشعور المطول بالشبع. هذا إلى جانب الكثير من الفيتامينات ومضادات الأكسدة

ما هو الفشار

الفشار هو نوع خاص من الذرة التي “تتضخم” عندما تتعرض للحرارة.

في وسط كل نواة من الذرة توجد كمية صغيرة من الماء،تتوسع عند تسخينها ويؤدي ذلك في النهاية إلى انفجارها.وقد تم اكتشاف أقدم قطعة من الفشار في “نيو مكسيكو” ويعتقد أن ذلك حدث منذ أكثر من 5000 سنة.

على مر السنين، أصبحت الذرة تحظى بشعبية متزايدة ,أما اليوم يتم استهلاك حوالي 500 مليون كيلوغرام منها من قبل الأميركيين كل عام، مما يجعلها الوجبة الخفيفة الأكثر شعبية في أمريكا.

القمية الغذائية للفشار

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة مثل حمض الفوليك أو الفولات والذي يساعد على جعل الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أكبر،

فهو يحتوي على بعض الزيوت الصحية، كما أنه يحتوي على فيتامينات هامة مثل فيتامين هـ وفيتامين ب، ويحتوي على العديد من الألياف الغذائية،

فكوب واحد من الفشار يحتوي على ما يقارب من جرام ونصف من الألياف،

وهذه الألياف مهمة جداً لصحتنا فالرجل يحتاج إلى 35 جرام من الألياف في المقابل المرأة تحتاج إلى تناول 25 جرام من الألياف يومياً،

ويحتوي الفشار على مواد البوليفينولات أو متعددات الفينول Polyphenole المضادة للأكسدة وهي تقي من أمراض السرطان وتقوي العظام.

فوائد الفشار للرجيم

الفشار من أفضل الوجبات لأنه يحتوي على سعرات حرارية أقل،

كما أنه يعطي الشعور بالشبع ويسد الشهية،

لذا من المهم في مرحلة إنقاص الوزن ،

تناول الفشار كوجبة خفيفة بين الوجبات،

وهذه فائدة أخرى من فوائد الفشار ، ومن الأفضل ألا يتم إعداد

طريقة إعداد الفشار في المنزل

يمكنكم إعداد الفشار في المنزل عن طريق اتباع الآتي :

المكونات

كأس من الذرة

ربع كوب من الزيت

ربع ملعقة ملح

طريقة التحضير