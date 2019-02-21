شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد البروكلى أبرزها الوقاية من السرطان وإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البروكلى من الخضراوات ذات القيمة الغذائية العالية، فهو غنى بفيتامين C والكالسيوم والسيلينيوم والحديد وغيرها، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد البروكلى وقيمته الغذائية، بحسب ما ذكر موقعه "style craze".



فوائد البروكلى

القيمة الغذائية للبروكلى

يحتوى كوب واحد من البروكلي المطبوخ يحتوي على العناصر الغذائية الهامة التالية:

100 ميكروجرام من فيتامين ك.

101 مجم من فيتامين سي .

120 ملج من فيتامين أ.

165 ميكروجرام من الفولات.

4 ملج لكل من فيتامين ب 6 و المنجنيز.

457 مجم من البوتاسيوم.

105 مجم من الفوسفور.

33 ملج من المغنيسيوم.

62 ملج من الكالسيوم.

و ساق واحد من البروكلي يحتوي على حوالي 45 سعرة حرارية فقط.



البروكلى

فوائد البروكلى

تلعب مضادات الأكسدة في البروكلي دوراً رئيسياً في الوقاية من الأمراض الالتهابية مثل السرطان والسكري، كما يحسن البروكلى صحة الكبد ويساعد على إزالة السموم من الجسم، وإليك أبرز فوائد البروكلي لصحتك.



فوائد البروكلى الوقاية من السرطان

-الوقاية من السرطان

ذكر المعهد الأمريكى للسرطان أن هناك صلة بين البروكلي والسرطان، حيث يحتوي على الجلوكوزولينات والمواد الكيميائية التي تحتوي على الكبريت، وأثناء الطهي والمضغ والهضم، يتم تقسيم هذه الجلوكوزولينات لتشكيل مركبات نشطة بيولوجيًا- أحدها هو إيندول -3 كاربينول، وهو مركب له خصائص مضادة للسرطان.

وهناك أبحاث تشير إلى أن البروكلي يساعد في منع أشكال مختلفة من السرطان خاصة سرطان البروستاتا والرئتين والثدي والقولون.

ذكرت الأبحاث أن 3 حصص فقط من البروكلي في الأسبوع يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 60 %.

ويحتوي البروكلي أيضا على كميات عالية من الألياف، مما يعزز من المناعة ويحارب الأمراض الالتهابية مثل السرطان.

يطهر الجسم من السموم

يحتوى البروكلى على 3 مواد هى جلوكورافنن ، جلوكونستورمين، وجلوكوبرايسين والتى تعمل على تحييد والقضاء على المواد السامة غير المرغوب فيها من جسمك.

يحسن صحة العظام والأسنان

البروكلى مصدرا ممتازا لفيتامين K، الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يلعب دوراً في الحفاظ على كثافة المعادن في العظام، لأنه يحتوي على مستويات جيدة من الحديد أيضاً، وبالتالى البروكلى يمكن أن يساعد في مكافحة هشاشة العظام.



ما هى فوائد البروكلى

يحسن صحة القلب

يحافظ البروكلى على قوة الأوعية الدموية وبالتالى صحة القلب، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول البروكلى يمكن أن يحسن قدرة القلب على ضخ الدم، كما أنه يقلل من الضرر الذي يلحق بالقلب أثناء الحرمان من الأكسجين، كما ربطت دراسات أخرى عديدة بين البروكلي وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

البروكلى يقلل من التهاب القولون ويساعد على منع سرطان القولون، حيث يحتوي البروكلي على مركبات يمكن استخدامها من قبل بكتيريا الأمعاء لتحسين صحة الأمعاء بشكل عام.



من فوائد البروكلى يحسن صحة الكبد

يعزز صحة الكبد

البروكلي يرفع مستويات إنزيمات إزالة السموم ويساعد على حماية الكبد من التلف، كما قد يمنع أيضًا الفشل الكبدي وسرطان الكبد، وتناول 4 حصص من البروكلي في الأسبوع يمكن أن تفعل المعجزات لصحة الكبد.

علاج الحساسية

وجدت الأبحاث أن تناول البروكلي لمدة 3 أيام فقط يمكن أن يؤدي إلى زيادة بنسبة 200 % في إنتاج البروتينات التي تولد مضادات الأكسدة في الخلايا الأنفية، وهذا يمكن أن يساعد في علاج الحساسية وكذلك علاج الربو.

إنقاص الوزن

البروكلي منخفض في السعرات الحرارية، وبالتالي يمكن أن يكون إضافة مثالية لنظام غذائي لإنقاص الوزن، وهو مصدر جيد للألياف، فهو يبقيك تشعر بالشبع والامتلاء لفترة طويلة.

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