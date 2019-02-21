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لهذا السبب الأشخاص فوق 65 سنة أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد فريق من علماء جامعة شيكاغو الأمريكية سببًا رئيسيًا وراء فشل التطعيم ضد الأنفلونزا في الأشخاص المسنين - ما يمهد الطريق للقاحات أفضل.

 

ووفقًا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون إنه من الناحية النظرية، يجب أن يكون كبار السن لديهم نظام مناعى قوى وأكثر ذكاءً حيث يمكنه التعرف على المزيد من البكتيريا، ويكون على الفور في موقف دفاعي.

 

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وأشار التقارير إلى أن كل البيانات تكشف  باستمرار أن كبار السن هم أكثر عرضة للوفاة من الأنفلونزا مقارنة بأي مجموعة أخرى، كما الأطفال.

 

وأوضح التقرير أنه مؤخرًا استطاع فريق من جامعة شيكاغو حل للغز، حيث وجدوا أنه في حين أن أجسام كبار السن قد تتعرف على الفيروسات، فإنها غير قادرة على إنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة للحماية من الطفرات الجديدة، لأنها اعتادت على الطفرات القديمة.

 

وقال كبير الباحثين في الدراسة الدكتور "باتريك ويلسون" الذي نشرت دراسته اليوم: "كبار السن يمكنهم فقط استهداف السلالات القديمة مع أسلحة مناعية عفا عليها الزمن"، وأضاف الباحثون أنه ينبغي توجيه الأموال إلى تحسين مناعة الأنفلونزا لدى كبار السن.

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