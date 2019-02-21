شكرا لقرائتكم خبر عن أدوية تسبب التعب والإرهاق.. اسأل طبيبك قبل ما تاخدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "باخد الدوا وحاسس انى تعبان ومش قادر"، جملة نسمعها دائما عند أخذ بعض الأدوية، مما لا شك فيه أن لأي دواء آثار جانبية قد تظهر على المريض فى صورة تعب وإرهاق، وفى نفس الوقت تقوم بوظيفتها الاساسية فى علاج المرض وبمجرد العلاج والتوقف عن تناول الدواء تختفى الأعراض، وحسب ما ذكره موقع " webmd "، فأن أبرز الأدوية التى تسبب تعب شديد وإرهاق، هي:



اثار جانبية للادوية

1:أدوية الحساسية التى تحتوى على مضادات الهيستامين، والبرومفينيرامين ، لان بها بعض المواد المنومة والتى تعمل على ارتخاء الاعصاب والشعور بالتعب والإرهاق.

2:مضادات الاكتئاب تجعلك تشعر بالتعب والنعاس والإرهاق حيث إنها تحتوى على مواد مهدئة ومنومة.

3:أدوية ضغط الدم، على الرغم أنها تعمل على ضبط مستوى ضغط الدم إلا أنها قد تعمل على همدان الجسم وزيادة الشعور بالنوم وارتخاء الاعصاب.



ادوية

4:بعض أدوية السرطان تزيد من الشعور بالتعب والإرهاق وذلك لأنها تغير مستويات البروتين والهرمونات فى الجسم ، كما إنها تقتل الخلايا السرطانية.

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5:الادوية المعوية التى تساعد فى علاج الغثيان والقئ تعمل ايضا على الشعور الدائم بالنعاس وهمدان الجسم وعدم القدرة على بذل أى مجهود.

6:مرخيات العضلات، فلا تعمل هذه الادوية على العضلات مباشرة ولكنها تعمل على الاعصاب والعمود الفقرى وتساعد على الشعور بالنوم والتعب والإرهاق.

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