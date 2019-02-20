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ملح ابسوم هو عبارة حبيبات خشنة توجد في عبوات، والكثير يستخدمه في ماء الاستحمام كي يساعده على الاسترخاء والراحة وتعبر هذه من اهم مميزات وفائد ملح ابسوم، كذلك يتم استخدامه كعلاج منزلي لكثير من المشاكل الصحية الكثيرة، كما ان له العديد من الاستخدامات المنزلية الاخرى، وهو كذلك يسمى سلفان الماغنيسيوم، وترجع تسميته بملح ابسوم لمكان اكتشافه وهي ابسوم، وهو يحتوي على الماغنيسيوم والكبريتات.

فوائد ملح ابسوم

1ـ فوائده الصحية الاسترخاء

حيث انه يحتوي على نسبة عالية من الماغنيسيوم، فبذلك يكون له خصائص شفائية وذلك عندما نضعه في ماء ونقوم بنقع الجسم فيه يؤدي للاسترخاء والراحة وليس له اثار جانبية وهنا سنوضح عدد من استخدامات لملح ابسوم وهي:

ـ أخذ حمام للاسترخاء بعد يوم عمل شاق

وهذا الاستخدام الاكثر شهرة لهذا الملح، حيث ان هذا الحمام يساعد الجسم على التخلص من التعب وكذلك يشعر بالراحة، وذلك لاحتوائه على الماغنيسيوم الذي يساعد في تخفيف الاوجاع والالم ، وهو يعتبر مساج للجسم.

ـ تخفيف تشنجات العضلات

وتعتبر امتداد للفائدة السابقة حيث انه عند الاستحمام بملح ابسوم كذلك يعمل على تخفيف الم العضلات والتشنجات والعمل على سرعة الشفاء وخاصة لو كان هناك اصابات.

ـ مقشر للقدمين، وتخفيف قرحة القدمين.

عند خلط ملح ابسوم مع زيت الزيتون أو اللوز وبعض من قطرات الزيت العطري ونقوم بوضع القدمين فانه يؤدي لتلين بطن القدم وكذلك يعمل على تهدئة التهيج الناتج عن جفاف الجلد وهو فرك الجلد، كما انه يعمل على تخفيف الالام قرحة القدمين.

ـ يعمل على تخفيف الصداع

اذا كان الشخص يعاني من صداع فعليه بعمل حمام فيه ملح ابسوم، فيساعده على التخلص من الصداع والاسترخاء وخاصة لعضلات الكتفين والظهر والرقبة الذي يكون له تأثير في تخفيف الم الرأس.

ـ القضاء على الامساك

وذلك لاحتواء ملح ابسوم على الماغنيسيوم الذي يكون من افضل المكملات الغذائية للقضاء على الامساك، لأنه يعتبر ملين جيد للمعدة.

ـ التخلص من سموم الجسم

فانه يساعد على تنظيف وتطهير القولون، وهو آمن عن غيره من الطرق الموجودة بالسوق وكذلك هو سهل وسريع في التخلص من السموم.

ـ يعمل على تقليل ظهور الكدمات

من الممكن عمل كمدات باردة من هذا الملح والتي تعمل على الحد من ظهور الكدمات وذلك باستخدام معلقتين رمن ملح ابسوم ووضعهم في الكمدات وتطبقهم على الجلد.

ـ التخلص من فرط الاكل ليلا

فعند تناول كوب من محلول ملح ابسوم قبل النوم فهو يعمل على التقليل والحد من الجوع ليلا.

ـ يعالج الاضطرابات الليلية، وكذلك القلق والتوتر

يساعد على الاسترخاء وان يغفو الانسان بشكل سريع وذلك عند نقع الجسم به مدة 22 دقيقة قبل النوم، وكذلك هو واحدمن افضل العلاجات الطبيعية للصحة النفسية، حيث انه يحد من التوتر ويرفع المزاج بشكل عام.

ـ يساعد على سرعة الشفاء من الجروح وتخفيف تهيج الجلد

انه يعمل على سرعة التئام الجروح، كما انه يعمل على تخفيف الحكة وتهيج الجلد الناتج عن لدغات البعوض.

ـ يعمل على تخفيف النقرس

حيث ان محلول ملح ابسوم يعمل تخفيف النقرس وذلك بنقع الجسم في حمام دافئ يذاب به ملح ابسوم.

2ـ الفوائد الجمالية لملح ابسوم

حيث انه يحتوي على الكثير من الفوائد الخاصة للعضلات والجهاز الهضمي وكذلك الصحة العامة، ولكن يوجد له فوائد مذهلة ورائعة للجلد فله العديد من الفوائد للبشرة والشعر.

ـ انه يساعد في التخلص من الزيوت الزائدة في الشعر

حيث انه يعمل على تخلص الشعر الدهني بشكل مفرط من انتاج الزيوت الزائدة، وذلك بإضافة حفنة منه على الشامبو واستخدامه في غسل الشعر بالطريقة المعتادة.

ـ يعمل بلسم للشعر

حيث ان كثير من خبراء الشعر ينصحون باستخدامه وخلطه مع البلسم ثم تدفئتهما في مقلاه على نار هادئة ثم نضعه على الشعر والجذور ثم تركه لمدة عشرون دقيقة ونشطفه فيحدث نتيجة فورية، وبالتالي يساعد في الخلص من الشعر المجعد.

ـ حماية الشعر من اضرار الحرارة

حيث ان ملح ابسوم يساعد الشعر في درء نتائج مجفف الشعر السلبية وحماية الشعر من التلف.

ـ عمل قناع تجديد الجلد

وذلك بعمل خليط من ملح ابسوم وبياض بيضة مع معلقة صغيرة من هلام الصبار ومعلقة صغيرة من الملح الانجليزي ، مع الطماطم المفرومة، وكذلك نصف معلقة من مسحوق فيتامين 5 ووضع قطرات من الزيت العطري وتخلط كل هذه المكونات وتعمل قناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ويشتف بالماء الدافئ فيكون لها كثير من الفوائد وخاصة التخلص من حب الشباب وتقشير الجلد وبشرة ناعمة والتخلص من بثور الجلد.

3ـ فوائد ملح ابسوم في المنزل

ـ التخلص من بقايا حرق الطعام في الاطباق.

ـ كذلك يعمل على التخلص من اوساخ البلاط في الحمام والمطبخ.

ـ كما انه يقدم الدعم لبطاريات السيارة.

ـ يعمل ويستخدم في تنظيف النوافذ.

ـ يساعد في التخلص من الحيوانات المزعجة.

ـ انه يساعد في نمو النبات بوضعه في التربة، كما انه يعمل على تخصيبها، وزيادة قوة النبات.

ـ يساعد في انتاج محاصيل الذ.