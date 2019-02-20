انت الان تتابع موضوع فوائد سكر القصب العضوي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

قصب السكر من النباتات المعمرة السريعة النمو والتي تنتمي للفصيلة النجيلية ، ويعد قصب السكر هو المصدر الرئيسي لقصب السكر ،وقصب السكر من المواد الغذائية النافعة ، ويرجع ذلك لاحتوائه على عدد كبير من العناصر والمعادن الأساسية ، والفيتامينات الهامة لنمو أنسجة الجسم وخلاياه ، كما يحتوي على نسب كبيرة من مضادات الأكسدة التي تعيق انتشار الجذور الحرة في الجسم .

كيف يتم استخراج السكر من قصب السكر

يتم استخراج السكر من قصب السكر بقطع سيقان النبات ثم عصرها ، وبعد ذلك يتم تعريض السائل للعديد من عمليات التنقية ، ثم يتم تصفية السائل ،وإضافة هيدروكسيد الصوديوم للشوائب المترسبة ، ثم يتم بعد ذلك استخدام ثاني أكسيد الكربون للتخلص من هيدروكسيد الصوديوم الزائد ، ويتم بعد ذلك وضع العصير المصفى في أجهزة تبخير ، تعمل على التخلص من الماء الزائد والحصول على سائل كثيف وشديد الحلاوة ، وبعد ذلك يتم تسخين السائل في أوعية تتشابه في شكلها مع القبة ، ويحدث بعد ذلك تشكل للسكر على شكل بلورات السكر المعروفة ، ثم يتم بعد ذلك بنقل المزيج لجهاز طرد مركزي يقوم بفصل بلورات السكر عن السائل الكثيف المركز ،ويحتوي السكر الخام المتبقي على نسبة تتراوح بين 97:99% من سكر السكروز ، ويعد السكر الذي تم استخلاصه من قصب السكر بديلاً مناسباً للسكر الأبيض المكرر ، وذلك لأنه يحتوي على فوائد غذائية وصحية .

فوائد سكر قصب السكر

-يساعد على تهدئة المعدة ، ويمكن إضافته لماء جوز الهند لتحقيق فائدة أسرع .

-يساعد على تنشيط الكبد ، وتقوية العظام .

-يساعد على علاج التهابات الحلق ، وإزالة المخاط من المجاري التنفسية .

-يساعد على تنقية بياض العين وظهوره بشكل نقي .

-يساعد على علاج السعال .

– يمكن أن يستخدم كملين للبطن .

-يمكن أن يفيد في مرضى الاستسقاء .

-يساعد على تحسين طعم المأكولات والمشروبات ، والأدوية .

-يساعد على مد الجسم بالطاقة بسبب احتوائه على سعرات حرارية عالية .

-غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن كالبوتاسيوم ، والكالسيوم ، والمغنسيوم ، والزنك ، والفسفور ، والمنجنيز ، والكوبلت ، والنحاس ، والحديد ، والكروم ، وبعض الفيتامينات مثل A,B1,B2,B3,B5,B6,C .

-يساعد في علاج مرض النحافة عن طريق فتح الشهية .

-يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ، وذلك لأنه خال من الكوليسترول .

-يستخدم لتهدئة الأعصاب .

-يساعد في تعزيز عمل الجهاز المناعي ، ومكافحة العدوى والالتهابات .

-يساعد على مستوى البيليروبين الذي يفيد في علاج مرض اليرقان .

-يساعد على تجديد خلايا البشرة ، ومنحها مظهر صحي .

-يساعد في عملية التمثيل الغذائي ، وذلك بسبب احتوائه على ألياف قابلة للذوبان .

– يمكن ملاحظة دوره في تنشيط الدورة الدموية ، من خلال تعزيزه لتدفق الأكسجين لجميع خلايا الجسم .

-يستخدم كمدر للبول ، ويساعد على التخلص من الإمساك .

دبس قصب السكر

يمكن انتاج دس قصب السكر من قصب السكر ، ويكن استخدامه لمرضى النحافة ، حيث يحتوي على سعرات حرارية عالية ، وغني بالعناصر الغذائية ، فكل ملعقة منه تحتوي على ما يقارب من 58 سعراً حرارياً ، بالإضافة للمعادن كالحديد والكالسيوم ، والبوتاسيوم والمغنسيوم ، كما تعد خالية من الدهون والكوليسترول

محتويات ملعقة كبيرة من دبس قصب السكر :

1ملليجرام حديد.

41 ملليجرام كالسيوم.

48 ملليجرام مغنيسيوم.

293ملليجرام بوتاسيوم .