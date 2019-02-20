رجيم البيض المسلوق لخسارة الوزن بسرعة خلال أيام

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تحاول السيدات اللواتي يعانين من الوزن الزائد الحصول على جسم ممشوق ووزن مثالى أصبح حلم الكثيرين، ليس للشكل الأفضل فقط ولكن حتى يتمتعن بصحة أفضل، أكد الدكتور محمود العفيفى أخصائى التغذية، أن هناك أنواعا كثيرة من الأطعمة عند الاعتماد عليها فى النظام الغذائى تحقق خسارة فى الوزن، لأنها تساعد على سرعة الحرق والتمثيل الغذائى، ومن هذه الأطعمة البيض المسلوق الذى يمكن أن يفقد الفرد الوزن كيلو فى اليوم، مع تعويض الجسم جميع العناصر الغذائية والفيتامينات التى قد يخسرها أثناء اتباع الرجيم

فوائد البيض المسلوق

أن تناول للبيض في وجبة الإفطار يعمل علي تنشيط خلايا المخ، والدورة الدموية بالجسم، ويشعرك بالطاقة والحيوية،

وتحسين مودك ويجعلك أقرب شعور للسعادة، ويحد من التوتر والقلق، هذا ما أكده التقرير.

وأشار التقرير المنشور، أن كثرة تناول البيض له العديد من الأضرار التي تحل علي صحر الإنسان،

وذلك نتيجة لارتفاع نسبة السعرات الحرارية لديه، ونسبة الدهون أيضا، وهذا يجعله يتسبب في زيادة نسبة الكولسترول في الدم،

ولذا فينصح مرضي الكولسترول بتناوله بنسب قليلة تجنبا للإصابة بأمراض القلب.

تراكم الدهون وزيادة الوزن، لأنه يحتوي علي نسبة عالية من السعرات الحرارية، وأيضا يزيد من فرص الإصابة بمرض السكر، فهذا ما أكده التقرير المنشور.

وأضاف التقرير، إلي أن مرضي القولون يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية لأن البيض يتسبب في الإصابة بالانتفاخ والغازات، ولذا عليك تناوله دون الإفراط به.

رجيم البيض المسلوق

يعد البيض مصدر جيد للبروتينات التي تعزز الشعور بالشبع، فيما يتضمن سمك التونا الفيتامين ب وأحماض الأوميغا3 الضرورية لصحة الجسم.

اليوم الأول

وجبة الإفطار :تناول 2 بيضة مسلوقة مع حبة من الخيار وتوست اسمر.

وجبة الغداء: تناول طبق من الفاكهة المسموح ( التفاح والبرتقال والكمثري).

وجبة العشاء: تناول 1 بيضة مسلوقة وعلبة من الزبادي الخالي من الدسم مع شرائح الجريب فروت.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: تناول 1 بيضة مسلوقة مع كوب من عصير البرتقال الطازج الغير محلي.

وجبة الغداء: تناول ربع دجاجة مشوية بدون جلد مع طبق من السلطة.

وجبة العشاء: تناول كوب من الحليب الخالي من الدسم مع ثمرة تفاح.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: تناول حبة من البيض المسلوق مع ثمرة برتقال.

وجبة الغداء: تناول قطعة من اللحم المشوي مع شرائح الخيار والطماطم.

وجبة العشاء: تناول 2 بيضة مسلوقة.

اليوم الرابع

وجبة الإفطار: تناول شريحة توست اسمر مع بيضة مسلوقة وكوب من عصير البرتقال.

وجبة الغداء: تناول علبة من التونة مع طبق من السلطة.

وجبة العشاء: تناول 2 بيضة مسلوقة مع علبة من الزبادي الخالي من الدسم.

اليوم الخامس

وجبة الإفطار: تناول كوب من الحليب الخالي من الدسم مع ثمرة من التفاح.

وجبة الغداء: تناول 4صوابع من الكفتة المشوية مع شرائح الخيار والخس.

وجبة العشاء: تناول 2 بيضة مسلوقة مع شرائح الجريب فروت.

اليوم السادس

وجبة الإفطار: تناول 1 بيضة مسلوقة مع 7 ملاعق من الفول وقطعة من التوست.

وجبة الغداء: تناول طبق من الجبة القريش مع شرائح الطماطم والخيار والخبز الأسمر.

وجبة العشاء: تناول علبة من الزبادي الخالية من الدسم مع عصره ليمون.

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لتعزيز فاعلية الرجيم ننصحك بالآتي:

يمكنك تناول التفاح والبرتقال والكمثري مع تجنب الفواكه عالية السكر.

تناول كمية كافية من الماء بشكل يومي لتعزيز عملية الأيض.

طبقي هذا الريجيم لمدة أسبوع مع العودة لنظام غذائي صحي.

أضرار اتباع رجيم البيض المسلوق

يحتوي البيض على نسبة عالية جدا من البروتينات، فتتسبب في حدوث حساسية لجسم الانسان. كثرة تناول البيض المسلوق تسبب حالات تسمم غذائي. يعمل البيض المسلوق على زيادة نسبة الكوليسترول في جسم الانسان. كما يعمل البيض المسلوق على تصلب الشرايين للأشخاص المصابة بأحد أمراض القلب. تناول البيض المسلوق بكثرة ضار لمن يعانون بكسل في وظائف الكبد، حساسية الصدر، وكذلك التهاب الكلى. يعمل تناول البيض المسلوق بكثرة على تكون رواسب دهنية حول القلب. يؤدي كثرة تناول البيض المسلوق إلى حدوث طفرة في البشرة لدى المصابين بالحساسية. في بداية اتباع هذا النظام الغذائي فقد يتسبب في حدوث انتفاخ في المعدة. هذا النوع من الأنظمة الغذائية غير مناسب للرياضيين وذلك لأنه لا يساعد في توفير السعرات الحرارية المطلوبة. تناول البيض المسلوق بكثرة يسبب رائحة غير محببة في الفم. يعتمد هذا النظام على عنصر غذائي واحد، فينتج عنه رجوع الوزن المفقود مرة أخرى بعد توقف الرجيم.

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