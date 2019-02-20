شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. إزاي تتعامل مع مشكلات ديسك الظهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم شديد في الظهر وعدم القدرة على الحركة بالشكل الطبيعي، من الأمور التي تشير إلى وجود مشكلة في الظهر، وبعد الكشف وإجراء بعض الفحوصات يؤكد الطبيب أن هذا الشخص يعاني من ديسك في الظهر، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض وأسباب وعلاج ديسك الظهر، وذلك وفقا لموقع " mayoclinic".

ما هى أعراض ديسك الظهر التي يجب توخي الحذر منها؟

أوضح التقرير، أن الشعور بألم شديد في الساق أو الظهر والذراع من أبرز أعراض الإصابة بديسك الظهر، وعند الحركة يشعر المريض بالم شديد يتسبب في إعاقة الأمر.

ما هي أسباب الإصابة بديسك الظهر؟

تقدم العمر من أبرز الأسباب التي تؤدي لتآكل التدريجي للعظام، نتيجة لفقدان أقراص العمود الفقري بعض المحتوى المائي الذي يزيد من عدم القدرة علي الحركة ويصبح الشخص أكثر عرضة للتمزق، كما أن رفع أو حمل الأوزان الثقيلة من أبرز الأسباب، وزيادة الوزن.

كيف يتم تشخيص الإصابة بالديسك الظهر ؟

تشخيص ديسك الظهر، يتطلب إجراء بعض الأشعات التفصيلية التي توضح إذا كان هذا الشخص مصاب به أم لا، ومنها الرنين المغناطيسي، وتصوير النخاع والحبل الشوكي، وبعد توضيح الصورة يتم تحديد طريقة العلاج.

ما هي طريقة العلاج لديسك الظهر؟

هناك بعض الأدوية التي تساهم في التخلص من الألم "المسكنات"، وباسطي العضلات، والكورتيزون، وقد يصل الأمر للعملية الجراحية في حالة عدم شعور المريض بالراحة.

ما هي النصائح التي تقلل فرص الإصابة بديسك الظهر؟

قدم التقرير، بعض النصائح الهام للحد وتقليل فرص الإصابة بديسك الظهر، ومنها الاهتمام بممارسة الرياضة الخاصة بتقوية عضلات الظهر، والجلوس بطريقة صحيحة، مع عدم حمل أثقال، والتخلص من الوزن الزائد.

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