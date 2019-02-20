شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك... 5 عصائر طبيعية لتعزيز صحة الجهاز المناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قد يتعرض الجسم للعديد من الأمراض والفيروسات لذلك ينصح دائما بالحفاظ على صحة الجهاز المناعى لأنه المسئول عن حماية الجسم من الأمراض، وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم الخليج 365 5 عصائر طبيعية لتعزيز صحة الجهاز المناعى وذلك وفقا لما ذكره موقع healthline

1:"عصير التفاح مع الجزر والبرتقال"، تحتوى هذه التركيبة على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحماية الجسم من الأمراض ومنها "البوتاسيوم ، حمض الفوليك، فيتامين سى وب وغيرها من الفيتامينات الاخرى".



عصير برتقال

2: عصير الطماطم، تحتوى الطماطم على حمض الفوليك وفيتامين أ وسى والحديد وغيرها من العناصر الاخرى التى تعزز صحة الجهاز المناعى وتحد من خطر الاصابة بالفيروسات والعدوى.

3:"عصير الكرنب والطماطم والكرفس"تحتوى هذه الخضراوات على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض ومنها "المغنيسيوم، البوتاسيوم، الحديد، الاحماض".



عصير كرنب

4:عصير الفراولة والمانجو، وهى من العصائر الطبيعية التى تتميز بمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية.

5:عصير البطيخ، يحتوى على المغنسيوم والزنك وفيتامين سى وبعض الفيتامينات الاخرى التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الامراض.



عصير بطيخ

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