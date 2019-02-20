انت الان تتابع موضوع جدول وجبات كيتو دايت والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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إذا وجدت نفسك يوما في محادثة حول اتباع نظام غذائي أو فقدان الوزن ، فمن المحتمل أنك ستسمع عن النظام الغذائي الكيتوني أو الكيتو ، هذا لأن حمية كيتو أصبحت واحدة من أكثر الطرق شعبية في جميع أنحاء العالم للتخلص من الوزن الزائد وتحسين الصحة .

وقد أثبتت الأبحاث أن اتباع هذا النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات والعالي الدهون يمكن أن يعزز فقدان الدهون وحتى تحسين حالات مرضية معينة مثل مرض السكري من النوع 2 والانحدار المعرفي .

أساسيات النظام الغذائي الكيتوني

القاعدة العامة للنظام الغذائي الكيتوني ، منخفض جدا في الكربوهيدرات ، ومرتفع في الدهون ومعتدل في البروتين ، فعند اتباع النظام الغذائي الكيتوني ، عادة ما يتم تخفيض الكربوهيدرات إلى أقل من 50 جراما في اليوم ، حيث يجب أن تحل الدهون محل غالبية الكربوهيدرات المقطوعة وتؤمن حوالي 75٪ من إجمالي السعرات الحرارية .

يجب أن تكون البروتينات حوالي 20٪ من احتياجات الطاقة ، بينما تقتصر الكربوهيدرات عادة على 5٪ ، هذه الكربوهيدرات القليلة تجبر الجسم على الاعتماد على الدهون كمصدر الطاقة الرئيسي بدلا من الجلوكوز – وهي عملية تعرف باسم الكيتوزية ، بينما في الكيتوزية ، يستخدم جسمك كيتونات – جزيئات منتجة في الكبد من الدهون عندما يكون الجلوكوز محدودًا – كمصدر بديل للوقود .

على الرغم من أن الدهون يتم تجنبها في كثير من الأحيان بسبب محتواها من السعرات الحرارية العالية ، إلا أن الأبحاث تظهر أن الحمية الكيتونية أكثر فاعلية في تعزيز فقدان الوزن مقارنة بالأنظمة الغذائية قليلة الدهون ، بالإضافة إلى ذلك ، فإن وجبات الكيتو تقلل من الجوع وتزيد من الشبع ، مما قد يكون مفيدًا بشكل خاص عند محاولة إنقاص الوزن .

خطة وجبة غذاء الكيتونيك

التحول إلى النظام الغذائي الكيتوني ليس بالضرورة أن يكون صعباً ، يجب أن يكون تركيزك على تقليل الكربوهيدرات مع زيادة محتوى الدهون والبروتين في الوجبات الخفيفة ، ومن أجل الوصول إلى حالة من الكيتوزيه والبقاء فيها ، يجب تقليل الكربوهيدرات ، ففي حين قد لا يتمكن بعض الأشخاص من الوصول إلى الكيتوزات إلا عن طريق تناول أقل من 20 جرامًا من الكربوهيدرات في اليوم ، قد ينجح آخرون في تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات ، بشكل عام كلما انخفضت كمية الكربوهيدرات الخاصة بك ، كان من الأسهل الوصول إلى الكيتوزية والبقاء فيها .

أطعمة صديقة للكيتو

عند اتباع نظام غذائي كيتوني ، ينبغي أن تركز الوجبات الخفيفة على الأطعمة التالية :

البيض ، والدواجن: الدجاج والديك الرومي ، والسمك الدهني: سمك السلمون البري ، وسمك الرنكة والماكريل ، واللحوم: لحوم البقر ولحم الغزال ولحم البيسون ، والألبان كاملة الدسم: الزبادي والزبدة والقشدة ، والجبن كامل الدسم: جبنة شيدر ، جبنة موتزاريلا ، جبنة ماعز ، جبنة ماعز ، والمكسرات والبذور: المكاديميا والجوز واللوز والجوز وبذور اليقطين والفول السوداني وبذور الكتان ، وزبدة البندق: زبدة الفول السوداني واللوز والكاجو الطبيعي .

الدهون الصحية: زيت جوز الهند ، زيت الزيتون ، زيت الأفوكادو ، زبدة جوز الهند وزيت السمسم ، والأفوكادو: يمكن إضافة الأفوكادو الكامل إلى أي وجبة أو وجبة خفيفة تقريبًا ، والخضروات غير النشوية: الخضر ، والقرنبيط ، والطماطم ، والفطر والفلفل ، والتوابل: الملح والفلفل والخل وعصير الليمون والأعشاب الطازجة والتوابل .

أطعمة الكربوهيدرات تجنبها في الكيتو

تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أثناء اتباع نظام غذائي كيتو ، فيجب تقليل الأطعمة التالية :

الخبز والمخبوزات: خبز أبيض ، خبز القمح الكامل ، البسكويت ، الكعك واللفائف ، والحلويات والأطعمة السكرية: السكر والآيس كريم والحلوى وشراب القيقب وشراب الأغاف وسكر جوز الهند ، والمشروبات المحلاة: الصودا والعصير والشاي المحلى والمشروبات الرياضية ، والمكرونة: الإسباجيتي ، والحبوب ومنتجات الحبوب: القمح والأرز والشوفان وحبوب الإفطار والتورتيلا .

الخضار النشوية : البطاطا والبطاطا الحلوة والقرع والاسقان والبازلاء واليقطين ، والفول والبقوليات: الفاصوليا السوداء والحمص والعدس والفاصوليا ، والفاكهة: الحمضيات والعنب والموز والأناناس ، والصلصة عالية الكربوهيدرات: صلصة الشواء ، صلصة السلطة السكرية .

على الرغم من أن الكربوهيدرات يجب أن تكون محدودة ، إلا أنه يمكنك الاستمتاع بفاكهة قليلة السكر في الدم مثل التوت بكميات محدودة طالما أنك تحافظ على مجموعة كبيرة من المغذيات الصديقة للكيتو .

تجنب العناصر التالية

الدهون غير الصحية : الزيوت المقلية والزيوت النباتية مثل الكانولا وزيت الذرة .

الأطعمة المصنعة : الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة واللحوم المصنعة مثل اللحوم الساخنة واللحوم .

الأطعمة التي تحتوي على الألوان الاصطناعية ، والمواد الحافظة والمحليات مثل كحوليات السكر والأسبارتام ،

المشروبات الصديقة للكيتو

يمكن العثور على السكر في مجموعة واسعة من المشروبات بما في ذلك العصير والمشروبات الغازية والشاي المثلج ومشروبات القهوة ، ولذا يجب تجنب المشروبات عالية الكربوهيدرات مثل الأطعمة عالية الكربوهيدرات ، ولحسن الحظ هناك العديد من الخيارات اللذيذة الخالية من السكر لأولئك الذين يتناولون حمية كيتو .

الماء: الماء هو أفضل خيار للترطيب ويجب شربه طوال اليوم .

الماء الفوار: يمكن للمياه الفوارة أن تحل محل محلول الصودا بشكل ممتاز .

القهوة غير المحلاة : جرب الكريما الثقيلة لإضافة نكهة إلى فنجان القهوة .

الشاي الأخضر غير المحلى : الشاي الأخضر لذيذ ويقدم العديد من الفوائد الصحية .

إذا كنت ترغب في إضافة بعض النكهة الإضافية لمياهك ، يمكنك رمي بعض النعناع الطازج وقشر الليمون في زجاجة الماء يمكن أن يجعل الماء نسيمًا .