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( هيروكس ) هو علاج مخصص لعلاج الضعف الجنسي عند الذكور ، عن طريق علاج العنانة مما يعني انه يعالج ضعف الانتصاب عند الذكور حتى يمارسون حياتهم الجنسية بشكل طبيعي ، ودواء ( هيروكس ) له عدد من الأسماء التجارية تحتوي على نفس المادة الفعالة مثل ( سنافي ، سياليس ) .

وهناك اختلاف كبير بين دواء ( هيروكس ) و دواء فياجرا الشهير لعلاج الضعف الجنسي عند الرجال ، وذلك لأن دوا ( فياجرا ) يعمل على زيادة اتساع العضلات الملساء عند الرجال ، وينتج عن هذا الاتساع زيادة في تدفق الدورة الدموية للعضو الذكري وحدوث الانتصاب بعد تناول الحبوب ، على عكس حبوب ( هيروكس ) الذي يعمل على تدفق الدم للعضو الذكري بشكل طبيعي ، ولا يحدث انتصاب إلا في حالة الإثارة الجنسية فقط وتستمر فاعلية الدواء لمدة تصل إلى 36 ساعة .

دواعي استعمال حبوب ( هيروكس Herox)

1- يوصف دواء هيروكس للرجال الذين يعانون من نقص في افراز ( أكسيد النتريك ) في الجسم خلال عملية الجماع ، وذلك لأنه يعمل على زيادة معدل الافراز .

2- يعمل دواء هيروكس على ترخية العضلات عند الرجال ، مما يريد من اتساعها ويجعل الدم يتدفق بها بشكل طبيعي حتى يصل إلى العضو الذكري مما يسبب الانتصاب ، ولذلك يوصف للرجال الذين يعانون من صعوبة وصول الدم على العضو الذكري .

3- يعمل دواء هيروكس على ابطاء العملية الحيوية لإنزيم ( الفوسفودياستيريز 5 ) وهو المسؤول عن المادة التي تعمل على ترخية عضلات العضو الذكري عند الرجال ، مما يسبب الشعور بالبرود الجنسي عند الرجال اثناء الجماع ، ولذلك يعتبر هو المسؤول عن زيادة القدرة الجنسية عند الرجال اثناء عملية الجماع .

الأثار الجانبية لتناول حبوب ( هيروكس Herox )

1- قد يسبب تناول حبوب ( هيروكس ) الصداع والدوار بعد تناوله مباشرة ، وفي بعض الحالات يستمر هذا الشعور .

2- قد يتسبب تناول حبوب ( هيروكس ) في إحمرار الوجه ، والشعور بالحرارة .

3- تناول حبوب ( هيروكس ) لفترة طويلة قد يسبب الشعور بألم العظام بشكل عام ، وبالتحديد ألم فقرات الظهر .

4- قد يتسبب تناول حبوب (هيروكس ) في الشعور بألآم واجهاد العضلات .

5- من المحتمل أن يحدث تناول حبوب ( هيروكس ) إلتهابات في الشعب الهوائية ، وغالباً يحدث هذا الالتهاب بسبب زيادة جرعة الدواء .

6- في حالات قليلة جداُ يصاب الشخص الذي يتناول حبوب ( هيروكس ) بحالة من عسر الهضم .

7- من الممكن أن يتسبب تناول حبوب ( هيروكس ) بجرعة أكبر من المحددة في حدوث ضبابية في الرؤية .

جرعة حبوب ( هيروكس Herox )

في البداية علينا ان ننوه كما نفعل في كل موضوع نتحدث خلاله عن دواء ، أنه يجب أن يوصف الدواء بواسطة طبيب متخصص ، أما عن الجرعة المعتادة للدواء ، فهي أن يتناول الرجل قرص واحد من ( هيروكس ) قبل عملية الجماع بنصف ساعة ، كما أن الدواء لا يعمل إلا في حالة وجود إثارة جنسية ، ويستمر مفعوله لمدة 36 ساعة .

موانع استعمال حبوب ( هيروكس Herox )

1- يحذر على الشخص تناول حبوب ( هيروكس ) في حالة كان يعاني من أي مادة من مكونات الدواء .

2- يحذر على الشخص تناول حبوب ( هيروكس ) في حالة استعماله مع دواء يحتوي على ( النتيرات ) مثل دواء ( النيتروجليسرين ) ، وذلك لأنه قد يتسبب في حدوث انخفاض مفاجئ في ضغط الدم .

3- يحذر الأطباء بقوة من تناول فاكهة ( الجريب فروت ) أو تناول عصير نفس الفاكهة خلال تناول حبوب ( هيروكس ) .

4- يحذر الأطباء من تناول أي مشروبات كحولية عند تناول حبوب (هيروكس ) .

أطعمة تزيد من القدرة الجنسية عند الرجال

1- فاكهة الرمان .

2- تناول فصوص الثوم يزيد من القدرة الجنسية عند الرجال .

3- تناول فاكهة التين تزيد من نسبة الخصوبة عند الرجال .

4- الكرفس .

5- اليقطين أو قرع العسل يزيد من معدل الخصوبة عند الرجال .

6- البطيخ من أهم الفاكهة التي تزيد القدرة الجنسية عند الرجال ، وذلك لأنه يعمل على ارخاء الأوعية الدموية مما يجعل الدم بصل إلى العضو الذكري بشكل أفضل ، ولذلك يطلقون عليه لقب فياجرا الفاكهة .

7- الأسماك والمأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الفسفور .

8- المكسرات بأنواعها المختلفة .

9- نبات الجرجير .

10- الفلفل الحار أيضاً يعرف بأنه من الأطعمة اتي تزيد من الرغبة الجنسية عند الرجال .