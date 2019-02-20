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يعتبر دواء دابوكستين من أدوية علاج سرعة القذف، ويحتوي الدواء على المادة الفعالة دابوكسيتين Dapoxetine، وهذه المادة تتبع مجموعة أدوية يطلق عليها مثبطات امتصاص السيروتونين، ويمكن استخدام هذا الدواء أيضًا من أجل علاج جميع مشاكل الجهاز البولي المختلفة، بالإضافة لإمكانية إستخدامه أيضًا للأشخاص من عمر 18 سنة وحتى 64 سنة، ويقوم الدواء بالسيطرة على سرعة القذف، وسنتعرف أكثر وبالتفصيل من خلال هذا المقال على دواعي استعماله والجرعات اللازمة منه لجميع الأعمار المختلفة.

طبيعة عمل دواء دابوكستين Dapoxetine

يقوم الدواء بزيادة نشاط السيروتونين الذي يوجد بالجهاز العصبي، ويعد السيروتونين عبارة عن ناقل عصبي يسمح بمرور الإشارات العصبية بين جميع الخلايا العصبية، كما يسمح أيضًا بإرسال الإشارات التي تسرع وتسهل من عملية القذف عند الرجال، وبالتالي في حالة حدوث زيادة بالسيروتونين فسوف يترتب عليه سرعة التحكم بالقذف، ويجب أن يتم تناول الدواء قبل ممارسة الجنس بأكثر من ساعة لضمان الحصول على نتائج جيدة وسريعة، مع ضرورة عدم تناول هذا الدواء بدون الرجوع لإستشارة الطبيب المعالج.

دواعي استعمال دابوكستين Dapoxetine

يعمل على علاج جميع حالات سرعة القذف عند الرجال، ويتميز هذا الدواء بأنه من الأدوية الأمنة التي لا تؤثر على الرغبة والشهوة الجنسية، كغيره من الأدوية الأخرى، كما يستخدم أيضًا لعلاج جميع حالات ضعف الإنتصاب.

طريقة الإستعمال لدواء دابوكستين Dapoxetine

1- يجب أن يتم تناول الدواء قبل ممارسة العلاقة الزوجية بحوالي ثلاثة ساعات، ويتم تناول قرص مع الطعام أو بدونه، مع ضرورة أن يتم ابتلاعه بشكل كامل ومع كمية كافية من الماء.

2- يحذر من تناول الدواء أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، وفي حالة إستمرار العلاج بالدواء لأكثر من 6 أشهر فيجب أن يتم مراجعة الطبيب بشكل مستمر ودائم.

الجرعة المحددة من دواء دابوكستين Dapoxetine

تعد الجرعة المناسبة من الدواء هي قرص واحد فقط بتركيز 30 مجم وذلك قبل القيام بممارسة العلاقة الزوجية بحوالي ساعتين، بالإضافة لإمكانية زيادة الجرعة المحددة من الدواء لتصل بتركيز60 مجم وذلك وقت اللزوم، مع ضرورة أن يتم إستشارة الطبيب المختص من أجل تحديد الجرعات اللازمة بالدواء بناء على حالة المريض والحالة الصحية له.

الأثار الجانبية لدواء دابوكستين Dapoxetine

قد يحدث عن تناول الدواء بعض الأثار الجانبية الخطيرة التي تهدد حياة وصحة المرضى ومنها مايلي:

1- عدم القدرة على الرؤية بوضوح، مع الشعور بالدوخة والدوار المستمر.

2- الإحساس بالقلق والتوتر، مع الشعور بعدم الإرتياح.

3- إضطرابات وإختلال بوظائف الجهاز الهضمي مثل حدوث الإمساك والإسهال، بالإضافة لحدوث مشاكل عديدة بهضم الطعام.

4- مشاكل كثيرة بالنوم مع الشعور بالأرق المستمر.

5- إرتفاع مستمر بضغط الدم.

6- إحمرار بالوجه مع الشعور بالعصبية مستمرة وزائدة.

7- عدم القدرة على التركيز، وضعف بالذاكرة.

8- إضطرابات عند النوم، ومن الممكن أن يترتب على هذا الدواء حدوث إنسداد بالأنف وطنين في الأذن.

9- إلتهابات مستمرة بالأذن الوسطى والأذن الداخلية.

موانع الإستعمال لدواء دابوكستين Dapoxetine

يحذر من تناول الدواء في بعض الحالات التالية وهي:

1- الأشخاص التي تعاني من وجود مشاكل قلبية كثيرة وكذلك مشاكل في عمل الصمامات القلبية تهدد حياتهم.

2- يحذر من تناوله أيضًا من قبل المرضى التي تعاني من التهاب الجيوب الأنفية ومن مشاكل الذبحة الصدرية الكثيرة.

3- يجب على المرضى التي لديها تاريخ من التعرض للإغماء من التوقف عن تناوله، وكذلك الأشخاص التي تعاني من إضطرابات نفسية والإكتئاب الشديد.

4- لايوصي بإستعماله من جانب مرضى الكلى وكذلك في حالة تدهور شديد بوظائف الكبد.

5- يجب التوقف عن تناوله مع غيره من الأدوية الأخرى وخاصة أدوية الينزوليد والليثيوم وكذلك أدوية مضادات الإكتئاب، بالإضافة للأدوية الخاثة بعلاج فيروس نقص المناعة البشرية مثل دواء ريتونافير ونلفينافير.

6- يحذر من تناوله من في حالة تناول المضادات الحيوية المختلفة كالتلثرومايسين، ويجب على المرضى التي تعاني من نقص في امتصاص الجلوكوز أن تتوقف عن تتناوله، وذلك لأنه من المعروف أن أقراص دابوكستين تحتوي على نسبة كبيرة من اللاكتوز.

7- يمتنع المرضى التي تتناول أدوية مضادة لتجلط الدم من تناوله، بالإضافة للأشخاص التي تعاني من ارتفاع شديد بضغط العين والأشخاص التي تعاني من حالة مشكلة الجفاف بسبب الإصابة بالإسهال لفترة كبيرة من الوقت.

التفاعلات الدوائية لدواء دابوكستين Dapoxetine مع غيره من الأدوية الأخرى

يتفاعل هذا الدواء مع غيره من الأدوية الأخرى ولذلك يجب على المريض أن يخبره الطبيب المعالج أو الصيدلاني بجميع الأدوية الأخرى التي يتناولها خلال تناوله لهذا الدواء، وذلك منعًا لحدوث تفاعلات خطيرة بينه وبين غيره من الأدوية تهدد صحة المريض.