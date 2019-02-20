شكرا لقرائتكم خبر عن أبحاث أمريكية لاستخدام ضربات القلب‎ لشحن بطاريات الزراعات الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن باحثون فى جامعة "تكساس" الأمريكية من تطوير جهاز جديد يحول الطاقة الحركية للقلب النابض إلى كهرباء يمكن الاستفادة منها فى شحن أجهزة أخرى مزروعة فى الجسم.

وطور مهندسو كلية "دارتموث" وأطباء القلب فى مركز العلوم الصحية بجامعة "تكساس" جهازا جديدا تم اختباره على قلوب الحيوانات، وفقا للبحث الذى نشر مؤخرا فى دورية "أدفانسد ماتريالز تكنولوجى".

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ويهدف الباحثون أن يعمل الجهاز طوال حياة الشخص دون التأثير على قلبه.

وقال جون زانج أستاذ الهندسة فى كلية "دارتموت" الباحث الرئيسى فى الدراسة، فى بيان صحفى، "نسعى لحل أكبر مشكلة تواجه أى جهاز طبى قابل للزرع، وهى كيفية توفير مصدر طاقة فعال للجهاز كى يؤدى وظيفته بكفاءة على مدى عمر المريض دون الحاجة إلى إجراء جراحة جديدة واستبدال بطاريته".



ويأمل الباحثون أن تنتهى التجارب على الحيوانات بنجاح ليحصل الجهاز على الموافقة اللازمة للاستفادة منه فى الجسم البشرى.