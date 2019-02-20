فيديو معلوماتى.. 5 نصائح عشان تحافظ على صحة الرئة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تتعرض الرئتان لمشاكل صحية عديدة تؤدى للتلف والاختناق والأمراض المزمنة، ولكى تحافظ على التنفس بشكل طبيعى وصحى يقدم ”الخليج 365” نصائح للحفاظ على صحة الرئتين وفقا لما ذكره موقع rush.edu 1ـ التنفس البطنى

1ـ التنفس البطنى من خلال خفض الحجاب الحاجز أثناء التنفس ويمكن أن يقوم به مرضى الربو وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية. Advertisements 2ـ تناول السوائل الطبيعية والأعشاب يوميا

2ـ تناول السوائل الطبيعية والأعشاب يوميا حيث يساعد ذلك على تعزيز صحة ووظيفة الرئتين. 3ـ الضحك

3ـ الضحك من أفضل الممارسات التى يمكنها أن تعزز صحة الرئتين وعضلات البطن. 4ـ ممارسة التمارين

4ـ ممارسة التمارين الرياضية وسيلة فعالة للحفاظ على صحة الرئتين والقلب وتعديل المزاج العام. 5ـ الإقلاع عن التدخين والابتعاد عن التدخين السلبى.

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