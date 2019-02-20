شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تعمل تحليل اعرف هتصوم ولا لأ.. قائمة التحاليل التى تتطلب الصيام قبلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك الكثير من أنواع التحاليل التى قد يطلبها الطبيب، ولكل نوع أهمية ووظيفة معينة، وهناك أنواع منها قد تتطلب الصيام قبلها بمدة كافية لكى تظهر نتائج دقيقة، بينما بعض اختبارات الدم قد تسمح لك بتناول الطعام والشراب بشكل طبيعي قبل إجرائها.

موقع " onlymyhealth" فصل الموضوع على النحو التالى:



اختبار الدم لقياس نسبة الحديد

أنواع اختبارات الدم التى تتطلب الصيام

فيما يلي بعض اختبارات الدم الشائعة التي قد تحتاج الصوم التى يخبرك بها أﺧﺼﺎﺋﻲ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ:

1- صيام اختبار الجلوكوز في الدم

يتم إجراء اختبار جلوكوز الدم لقياس كمية السكر في الدم، يحتاج إلى الصيام لمدة تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات على الأقل ، الهدف الأساسى للاختبار التأكد من الإصابة بمرض السكر ، ويمكن إجراؤه في أي وقت خلال اليوم .



اختبار جلوكوز الدم

2- اختبار نسبة الحديد فى الدم

عادة ما يتم إجراؤه في الصباح بعد صيام سريع ، حيث يساعد اختبار الدم الحديدي في اكتشاف مشاكل مثل فقر الدم، لذا يجب قبل إجرائه تجنب تناول أي مكملات غذائية أو أقراص لمدة 24 ساعة قبل الاختبار، لأن الحديد الذي يوجد فى الأطعمة والمكملات يمتصه الجسم بسرعة كبيرة وقد يؤثر ذلك على نتائج الاختبار.



اختبار الكوليسترول

3- اختبارات الكوليسترول في الدم

قبل إجراء اختبار الكولسترول في الدم ، قد يُطلب منك عدم تناول أي شيء لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل إجراء الاختبار، كما يجب عليك عدم شرب الكحول لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إجراء اختبار الدهون الثلاثية، وتقيس اختبارات الكولسترول:

الكولسترول الجيد (HDL).

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الكوليسترول السيئ (LDL).

الكولسترول الكلي.

الدهون الثلاثية .

ما أهمية الصيام قبل إجراء التحليل

قد تحتوى الأطعمة والمشروبات التي تتناولها على مغذيات يتم امتصاصها في مجرى الدم وقد تؤثر على نتائج الاختبارات، إذا لم تقم بالصيام قبل إجراء هذه الاختبارات ، أو الصوم بالمدة المحددة ، قد تعطي نتائج غير دقيقة، مما قد يؤدي إلى تكرار الاختبارات مرة أخرى، يمكن فقط شرب الماء خلال هذه الصيام.



تحليل دم

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