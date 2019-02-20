انت الان تتابع موضوع فوائد المورينجا للجنس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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يعد المورينجا من النباتات التي تنتمي للفصيلة البانية ، وتنتمي لشعبة حقيقيات الأوراق ، ويندرج تحت طائفة ثنائيات الفلقة ، ويوصف بكاسيات البذور ، من شعيبة البذريات ، وقسم النباتات الوعائية ، ومن رتبة الكرنبيات ، ومن نفس جنس البان ، ويطلق على المورينجا العديد من المسميات مثل شجرة البان ، وشجرة اليسار ، وشجرة الحياة ، وشجرة البهين ، وشجرة الرواق ، والموطن الأصلي لهذا النبات يرجع للسودان ، ودول أمريكا الجنوبية ، والهند ، كما يوجد كذلك في جنوب تونس .

والمورينجا تتمتع بشهرة كبيرة بين الناس وتتميز بطعمها الجميل والمميز ، وتحتوي المورينجا على بعض الخصائص الصحيحة ، والتي يمكن أن تكون فعالة في العديد من المشاكل الصحية ، وأبرز ما تساهم المورينجا في علاجه هو علاج معظم المشاكل الجنسية .

القيمة الغذائية للمورينجا

تحتوي المورينجا على العديد من الفيتامينات ، مثل فيتامين C ، وفيتامين A ، وفيتامينات B1,2,3,6 ، كما تحتوي المورينجا على الكالسيوم ، والبروتينات ، والحديد ، والمغنسيوم ، والفسفور ، والبوتاسيوم ، والزنك ، وبعض الأحماض الأمينية ، كما تحتوي كذلك على عدد كبير من مضادات الأكسدة .

فوائد المورينجا الصحية

-تساعد المورينجا في إعادة بناء العظام ، وتساعد على تقوية الهيكل العظمي .

-تستخدم في علاج أمراض سوء التغذية ، كما تساعد في الوقاية من أمراض فقر الدم ، وهناك العديد من الدول تعتبر المورينجا غذاء متكامل .

– يعد مضاد قوي للأكسدة ، وتعتبر غذاء صحي لمرضى نقص المناعة البشرية ( الإيدز ) .

-تساعد المورينجا على تقوية الجهاز العصبي .

– تقي الإنسان من التعرض للأزمات القلبية .

– يمكن استخدامه للوقاية من التهابات المفاصل .

– تقاوم البكتيريا المتسببة في التهابات الجلد المختلفة .

– علاج جيد لمرضى السكري ، كما يمكنها المساعدة في ضبط معدلات ضغط الدم المرتفع .

– مناسب للمرضعات فيمكنه المساعدة في إدرار الحليب ، كذلك يستخدم كمدر للبول .

– يساعد في القضاء على الفطريات .

يساعد على رفع معدلات الحرق ، ويساعد كذلك في هضم الطعام بصورة جيدة .

-يساعد على خفض معدلات الكوليسترول الضار بالجسم .

– يعتبر مقوي جيد للعين ، ويقي الإصابة بالعمى ، وبعض أمراض العيون .

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– يعتبر مقوي لخلايا الدماغ ، ويساعد في تقوية الذاكرة ، والوقاية من التعرض للإصابة بألزهايمر .

– يستخدم في علاج الإسهال .

– علاج للروماتيزم .

-يستخدم لعلاج الجلطات ، وتنظيم الهرمونات ، مما يساعد على تنظيم ضربات القلب .

– يساعد على وقاية الكبد والكلى من العديد من الأمراض .

– يساعد على تجديد خلايا البشرة ، ومحاربة علامات التقدم بالعمر .

– يستخدم لتقوية الشعر وحمايته من التقصف ، والتلف .

– الوقاية من هشاشة العظام .

فوائد المورينجا للجنس

يساعد نبات المورينجا في علاج مشاكل الضعف الجنسي لكل من الرجال والنساء ، فيساعد على زيادة القدرة الجنسية ، من خلال تحفيز انتاج هرمون الإستروجين عند النساء ، ويساعد على زيادة القدرة الجنسية للرجال عن طريق تنظيم معدلات ضغط الدم ، وتنظيم معدلات السكر في الدم ، مما يساعد في الوقاية من أمراض السكري وضغط الدم التي تشكل خطر في التعرض لمشاكل الضعف الجنسي عند الرجال .

فوائد هامة للمورينجا

-يمكنه جعل الماء الملوث الغير صالح للشرب ماء نقي صالح للشرب والاستخدامات المختلفة حيث يساعد على تجميع الرواسب والملوثات العالقة في الماء .

-يدخل في صناعة الأوراق .

– يمكن استخدامه كنوع من البهارات .

– يدخل في بعض الصناعات الغذائية .

-يستخدم كوقود عند بعض الشعوب الريفية فيستخدم في حرق الحطب .

-يدخل في صناعة الأدوية .

-يستخدم كنوع من الأسمدة الزراعية .

-يستخدم في صناعة العطور ، وبعض منتجات العناية بالشعر .