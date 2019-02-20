أغذية تساعد في التخلص من آلام الركبتين

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ربما لم تدرك مدى اعتمادك على ركبتيك حتى بدأت تشعر بالألم فيها ، من الصعب جداً التعامل مع آلام الركبة المزمنة ، لأن ركبتيك متورطتان في الوقوف أو الجلوس أو المشي أو ركوب الدراجات أو تسلق السلالم أو محاولة العثور على وضع مريح في السرير.

سواء كان ذلك بسبب التهاب المفاصل أو التهاب الجراب أو الإصابات المختلفة ، فهناك العديد من العلاجات للألم والالتهابات التي يمكن أن تساعد في تحريكها مرة أخرى لسوء الحظ ، فإن العديد من العقاقير التي تصرف بدون وصفة طبية والعقاقير الطبية تأتي مع آثار جانبية كبيرة يمكن أن تتفوق على الشكوى الأصلية.

أغذية للتخلص من آلام الركبة

تناول الجزر

أكل الجزر لتخفيف آلام الركبة هو في الواقع من العلاج الصيني القديم ، وهو فعال لأن الخضروات البرتقالية مليئة ببيتا كاروتين وفيتامين أ ، وكلاهما مركب قوي مضاد للالتهاب ، و حاول تناول وجبتين يوميًا من الجزر يوميا سواء طازجة او مطبوخة لتقليل ألم الركبة.

تناول الكركم

عند تناول الكاري أنت بالفعل تفعل المعجزات لركبتيك ، حيث يحتوي الكاري على الكركم – وهذا ما يجعله برتقالي – و الكركم يحتوي على الكثير من المواد التي تسمى الكركمين ، و قد استخدم الكركمين بالفعل لعدة قرون في طب الأعشاب بسبب قدرته المضادة للالتهابات ، كما إن تناول الكثير منه يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض المفاصل المؤلمة في المقام الأول ، كما أنه يتطابق تقريباً مع الأيبوبروفين في قدرته على تخفيف الألم.

تناول خل التفاح

خل التفاح جيد جدا عندما يتم تناوله مع السلطة ، و يمكنك الحصول على الراحة من ألم الركبة عن طريق شربه و تطبيقه موضعياً ، و عندما تشربه عليك تناول ملعقتان كبيرتان في اليوم ، يمكن لخل التفاح أن يذيب السموم داخل الركبة التي تثير الالتهاب ، و يحدث نفس التأثير عند خلط ACV بزيت الزيتون وتدليكه في ركبتيك المؤلمة مرة واحدة في اليوم لمدة أسبوع.

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تناول الزنجبيل

الزنجبيل هو طعام آخر يمكن أكله و فركه على ركبتيك ، فكلا الطريقتان عظيمتان ، و يسمى العنصر النشط في الزنجبيل جينجيرول وهو مادة قوية مضادة للالتهاب ، و الدراسات التي أجريت على المصابين بالتهاب المفاصل ، تم العثور على إضافة الزنجبيل إلى نظام الدواء الخاص بهم للحد من الألم أكثر من الدواء وحده ، استمتع بالزنجبيل المبشور في جميع أنواع الوجبات الحلوة واللذيذة ، أو قم بعمل الشاي ، و استخدم زيت الزنجبيل للفرك المباشر على تلك الركبتين المنتفخة.

تناول الجوز

الجوز ملك بين المكسرات من حيث الأحماض الدهنية أوميغا 3 و مضادات الأكسدة ، مما يجعله مثالي لألم الركبة ، و تشير بعض الدراسات أيضًا إلى أنه على الرغم من ارتفاع عدد السعرات الحرارية ، إلا أن تناول الجوز بانتظام يمكن أن يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السريعة ، وبالتالي يساعدك على إنقاص الوزن . إن التخلص من بضعة باوندات هو إستراتيجية جيدة أخرى لتقليل الضغط على الركبتين المؤلمة.

تناول الحبوب الكاملة

يمكن أن يقلل تناول الحبوب الكاملة من الالتهاب الذي يسبب الألم في ركبتيك ، خاصةً نتيجة التمرين ، أكل الحبوب المكررة من ناحية أخرى ، يسبب المزيد من الالتهابات ، يمكنك الاستغناء عن الخبز الأبيض لصالح المنتجات التي تحتفظ بجميع الأجزاء الثلاثة من الحبوب الأصلية ، و هناك خيارات كبيرة تشمل الأرز البني ، دقيق الشوفان ، الكينوا ، الشعير ، والخبز المصنوع من دقيق الحبوب الكاملة.

استخدم زيت الخردل

كن حذرا عند شراء زيت الخردل ، انها ليست آمنة للأكل في بعض الحالات ، يمكن خلط زيت الخردل المستقيم مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند وتدليك على ركبتيهما المؤلمة ، ولكن لا تستهلك ذلك للطعام ، زيت الخردل العطري هو إضافة حارة للوجبات التي يمكن أن تعزز تدفق الدم السليم إلى المنطقة المصابة ، وفي الوقت نفسه تقليل الالتهاب ، احصل على المزيد من الفوائد عندما تقلي القليل من البصل والثوم مع زيت الخردل.

تناول الأفوكادو

تدين الأفوكادو بنسيجها الدسم إلى وجود الكثير من الدهون غير المشبعة الصحية ، و معظمها في شكل حمض الأوليك ، والتي يمكن أن الدراسات تشير إلى خفض المؤشرات الحيوية الخاصة للالتهاب ، مهما كان سبب آلام الركبة ، فإن ألمك سيقل كلما انخفض الالتهاب ، الأفوكادو هي واحدة من الأطعمة الوحيدة التي يمكنها أيضًا تقليل قدرة الأطعمة الأخرى على توليد الالتهابات ، مما يجعلها مفيدة جدًا لإضافة أي وجبة تقريبًا.

تناول الكرز

يمكن للكرز اللاذع أو عصيره ، أن يكون نعمة حقيقية للأشخاص الذين يعانون من آلام مزمنة في الركبة ، و الكرز يمتاز بلونه الأحمر النابض بالحياة من المواد الكيميائية النباتية التي تسمى anthocyanins ، و التي يمكن أن تعالج الالتهاب المؤلم.