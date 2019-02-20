اعراض الغدة الدرقية الخاملة عند النساء

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يعتبر قصور الغدة الدرقية اضطراب شائع ويحدث عندما لا تستطيع الغدة صنع ما يكفي من هرمونها، وتقع الغدة الدرقية في الجزء الأمامي السفلي من الرقبة وتنتقل الهرمونات التي تطلقها عبر مجرى الدم وتؤثر على كل جزء من الجسم تقريبًا من القلب والدماغ العضلات والجلد، والسبب الأكثر شيوعًا وراء قصور الغدة الدرقية هو التهاب الغدة الدرقية وهو اضطراب المناعة الذاتية، عندما ينتج الجسم أجسام مضادة تهاجم وتدمر الغدة الدرقية فيحدث التهاب الغدة الدرقية بسبب عدوى فيروسية.

أسباب وراء قصور الغدة الدرقية الخاملة

1ـ العلاج الإشعاعي لمنطقة الرقبة، يتطلب علاج بعض الأمراض علاجا إشعاعيا مثل علاج بعض أنواع السرطانات،ويدمر الإشعاع الخلايا في الغدة الدرقية ما يجعل وجود صعوبة في إنتاج الغدة للهرمون.

2ـ معالجة اليود المشع، غالبا ما يوصف العلاج باليود المشع للذين يعانون من فرط زائد في نشاط الغدة الدرقية، ويسبب اليود المشع أيضا تدمير لخلايا الغدة الدرقية، وهو ما يؤدي إلى قصورها أيضا.

3ـ يؤدي تناول بعض الأدوية لعلاج مشاكل القلب، والحالات النفسية، والسرطان إلى التأثير السلبي على إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وغالبا ما تشمل هذه الأدوية على مادة الأميودارون التي تؤثر على نشاط الغدة الدرقية.

4ـ جراحة الغدة الدرقية، أحيانا تتسبب جراحة إزالة بعض من الغدة الدرقية إلى قصور الغدة الدرقية، لكن يمكن ألا يتسبب إزالة جزء منها في حدوث أي تأثير على إنتاجها للهرمونات حيث يمكن أن يكون الجزء المتبقي منها قادرا على إنتاج ما يكفي من هرمون لاحتياجات الجسم.

5ـ اليود القليل جدا في النظام الغذائي، يعتبر اليود مهم جدا بل ضروري لإنتاج هرمون الغدة الدرقية، والجسم الذي لا يمكنه يصنع اليود يحتاج إلى الحصول عليه من خلال نظامك الغذائي، المتوفر في ملح الطعام المعالج باليود والمحار وأسماك المياه المالحة والبيض ومنتجات الألبان والأعشاب البحرية.

6ـ الحمل، أحيانا يحدث التهاب للغدة الدرقية بعد الحمل، وتسمى هذه الحالة طبيا بالتهاب الغدة الدرقية ما بعد الولادة، حيث يكون لدى بعض النساء زيادة حادة في مستويات هورمون الغدة الدرقية الذي يتبعه انخفاض حاد في إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وغالبا ما تسترد معظم النساء اللاتي يعانين من التهاب الغدة الدرقية بعد الولادة وظيفة الغدة الدرقية العادية.

7ـ عيوب خلقية، أحيانا يولد بعض الأطفال ولديهم مشاكل في الغدة الدرقية فقد يولد بعض الأطفال مع غدة درقية غير مكتملة أو لا تعمل بشكل صحيح. يسمى هذا النوع من قصور الغدة الدرقية قصور قصور الغدة الدرقية الخلقي.

8ـ تلف أو اضطراب الغدة النخامية، وهي حالة نادرة الحدوث حيث يحدث تداخل لإفرازات الغدة النخامية مع إنتاج هرمون الغدة الدرقية.

9ـ اضطراب ما تحت المهاد، وهو نادر الحدوث وفي تلك الحالة لا ينتج المهاد في الدماغ ما يكفي من هرمون يسمى TRH والذي يؤثر على عمل الغدة النخامية.

سبب الغدة الدرقية الأساسي هو وجود مشكلة في الغدة الدرقية نفسها.

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ويُطلق على الغدة الدرقية غير النشطة (الخاملة ) التي تنتج عن مشكلة ما تحت المهاد اسم قصور الغدة الدرقية الثالث.

علامات الغدة الدرقية الخاملة عند النساء

تكون زيادة الوزن في كثير من الأحيان واحدة من أولى علامات قصور الغدة الدرقية

ومن أعراض الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا التعب، وعدم تحمل البرد، والإمساك، وتباطؤ الأيض، وجفاف الجلد أو انتفاخه، وفي حين أن العلامات الأكثر إثارة للدهشة قد تكون أبطأ معدل ضربات القلب، آلام المفاصل والعضلات، ويعاني بعض الأشخاص من أحد الأعراض ولكن ليس كل الأعراض الأخرى.

قد يكون اكتساب الوزن أحد الأعراض الملحوظة الأولى لقصور الغدة الدرقية لدى المرضى، ويرتبط هذا إلى إبطاء التمثيل الغذائي العادي، إذ أن التمثيل الغذائي الخاص بكل شخص هو المسؤول عن تحويل السعرات الحرارية إلى طاقة – عندما تتباطأ هذه العملية فإن الجسم لا يستخدم السعرات الحرارية الزائدة فيخزنها على شكل دهون.

إن المفتاح لتحديد ما إذا كنت تعاني من قصور الغدة الدرقية هو طول فترة الأعراض، وإذا بدأت فجأة في الشعور بالإحباط، يمكن أن تعاني من قصور الغدة الدرقية.

ومن الضروري حسب رأي الأطباء المتخصصين الخضوع للفحص عند حدوث قصور الغدة الدرقية، أو إذا لاحظت أيًا من أعراض قصورها.

تشخيص الغدة الدرقية الخاملة

إذا كان لدى المريض أعراض مرض الغدة الدرقية الخاملة، سيقوم الطبيب المعالج بإجراء مجموعة من الاختبارات وتحاليل للدم، بقصد فحص مستوى الهرمون وقد تشمل هذه الاختبارات فحص مستوى الهرمونات التالية في الدم

1 – هرمون محفز الغدة الدرقية TSH

2- مستوى T4 في الدم، وهو هرمون تفرزه الغدة الدرقية.

3- إذا كانت مستويات T4 أقل من المعتاد فهذا معناه غالبا أن المريض يعاني من قصور بالغدة الدرقية.

4- يحدث لدى البعض زيادة في مستوى هرمون محفز الغدة الدرقية TSH ، بينما يكون مستوى T4 طبيعي، وهو ما يطلق عليه طبيا اسم قصور الغدة الدرقية المعتدل ويعتقد أنها مرحلة مبكرة من قصور الغدة الدرقية.