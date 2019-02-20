شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تهتم بصحة أسنانك بعد سن الخمسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

مع التقدم فى العمر قد يتعرض جسم الإنسان لتغيرات عديدة، ومنها اضطرابات وتغيير فى الهرمونات، وقد تتغير ملامح الوجه وتتأثر الأسنان، وقد تتعرض للكسر أو الوقوع، لذلك ينصح الكثيرون بالاهتمام بصحة الأسنان بعد سن الخمسين عن طريق عدة خطوات.



الحفاظ على الاسنان

وحسب ما ذكره موقع verywellhealth فإن أبرز الطرق للحفاظ على صحة الأسنان بعد الخمسين هى:

1:الحد من تناول الحلويات والنشويات، حيث إنها تزيد من خطر الإصابة بتسوس الأسنان والالتهابات، كما أنها تسبب مشاكل على صحة القلب وارتفاع ضغط الدم.

2:الاهتمام بتنظيف الأسنان مرتين فى اليوم أو استخدام الخيط مرة فى اليوم.

3:يجب على كبار السن زيارة طبيب الاسنان بانتظام واتباع النصائح والتعليمات التى يصفها لهم، وذلك لمنع حدوث مشاكل والتهابات فى الأسنان.



مسنين

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4:الاقلاع عن التدخين ، فهو يسبب تسوس الأسنان وكسرها ، كما انه يسبب مشاكل عديدة على صحة الجسم من الأزمات القلبية والتهاب الرئة والسرطان.

5:إذا كنت ترتدى أطقم أسنان لا بد من التأكد من نظافتها واتباع التعليمات الخاصة من طبيب الاسنان.

6:اتباع نظام غذائى صحى يحتوى على الخضراوات والفواكه التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الفيروسات والجراثيم والعدوى والحفاظ على صحة الاسنان.

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