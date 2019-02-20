شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة.. اللافندر والبابونج مشروب يساعدك على الاسترخاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القلق والتوتر من المشاكل الصحية التى تواجه كثير من الأشخاص بسبب ضغوط الحياة والأحداث اليومية التى نتعرض لها، ويمكن التخلص من القلق والتوتر من خلال الاسترخاء واللجوء للهدوء والراحة النفسية، ومن خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة اللافندر والبابونج كمشروب دافئ يساعدك على الاسترخاء فى نهاية يومك، بحسب ما نشرها موقع "cup and leaf".



اللافندر والكاموميل

ومن أهم فوائد البابونج أنه يساعد على التخلص من القلق، خاصة بالنسبة للأشخاص مرضى الاكتئاب وكذلك يساعدك على النوم والاسترخاء إذا كنت تعانى من الأرق وعدم القدرة على النوم، كما أنه يقوى المناعة أيضاً ويمكن استخدامه لعلاج نزلات البرد وتقليل أعراضها.

وكذلك من فوائد شرب اللافندر أنه يعالج الأرق ويهدئ الأعصاب ويعمل على الاسترخاء ويقوى المناعة أيضاً.

وصفة اللافندر والبابونج للتخلص من التوترالمكونات:

1/2 كوب زهور البابونج الطازجة

1/2 كوب زهور اللافندر الطازجة

1/2 كوب أوراق النعناع

2 عصير ليمونة

1/4 كوب عسل

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اللافندر

الطريقة

- استخدم وعاء كبير لغلي الماء، ثم ارفعه عن النار وأتركه يبرد لمدة دقيقة.

-أضف زهور البابونج واللافندر وأوراق النعناع إلى الشاي وأتركها لمدة 5 دقائق.

- قم بتصفية المشروب ثم أضف عصير الليمون والعسل إلى الشاي الساخن وأشربه.

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