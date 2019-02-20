شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة يفيد الصحة العقلية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت دراسة حديثة أن الإكثار من تناول الخضراوات والفاكهة يزيد الصحة العقلية.
وتشير الأبحاث التي أجريت في جامعة «ليدز» في بريطانيا على مدار أكثر من 5 سنوات، إلى أن إضافة عنصر من الخضراوات والفاكهة إلى النظام الغذائي اليومي يمكن أن يكون مفيدا للرفاهية العقلية، حيث أظهرت فيتامينات «ج» و«ه» انخفاضا في علامات الالتهابات المرتبطة بنوبات الاكتئاب.
ويرى الباحثون أن النتائج المتوصل إليها تشير إلى أنه يمكن أن يساهم شئ بسيط مثل تناول قطعة إضافية من الفاكهة أو صحن من السلطة مع الوجبة الرئيسية، في تحسين الصحة العقلية.
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