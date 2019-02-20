شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تسبب الأسنان المعوجة مشاكل بالهضم والتهاب اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تشكل الأسنان الملتوية فقط سوء المظهر الخارجى للشخص، ولكن لها تأثير أيضا على مشاكل صحية خاصة بالهضم والتهاب اللثة بل وتزيد من نسب تسوس الأسنان.

قد يكون العلاج التقويمى مكلفًا بعض الشيء ، وقد يتغاضى البعض عن تركيبه وفقا لتقرير موقع " macombsmiles"، ولكن المفاجأة أنه حتى أصغر الأسنان الملتوية قد تسبب مشاكل على الصحة بشكل عام.



مشاكل الاسنان المعوجة

كيف تؤثر الأسنان المعوجة على صحتك1. أمراض اللثة

يمكن أن تتسبب الأسنان الملتوية في أمراض اللثة ، ويحدث هذا بسبب سهولة تراكم البكتيريا المسببة للمرض في الفراغات بين أسنانك المعوجة.

يمكن أن تصبح هذه المشكلة أكثر حدة إذا لم تلائم لثتك بشكل صحيح حول أسنانك المعوجة مما يؤدي إلى تكوين ظهور جيوب اللثة والتى تكون مستعمرات للبكتيريا، مما قد يؤدي إلى فقدان الأسنان وأمراض اللثة الشديدة.



مشاكل اللثة

2. سوء التنفس

الأسنان الملتوية قد تسبب رائحة نفس كريهة بسبب البكتيريا التي قد تكون كامنة في الفم بسبب الفراغات غير الطبيعية، إذا قمت بتنظيف الأسنان بطريقة صحيحة ولا تزال تعاني من رائحة الفم الكريهة ، فمن الأفضل أن تزور طبيب الأسنان.

3. قد تسبب مشاكل فى الهضم بسبب المضغ

يمكن أن يكون المضغ على الأسنان الملتوية مشكلة خاصة إذا لم يتوافق الفكين على بعضهما، وعدم مضغ الطعام بشكل صحيح يمكن أن يؤدي إلى المزيد من المشاكل مع الهضم وحتى طريقة التغذية.



مشاكل الهضم

4. زيادة خطر إصابات الأسنان

هناك خطر متزايد من تصدع أو كسر السن، يحدث هذا عادة بسبب اضطرار الشخص إلى تعديل وضع الفك لتناول الطعام أو التحدث ، مما قد يؤدى إلى الضغط على أجزاء معينة من أسنانك .

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حل مشكلة الأسنان الملتوية

تعد خيارات تقويم الأسنان حلاً مناسبا لعلاج اعوجاج الأسنان، و نظرًا لأن هناك المزيد من خيارات تقويم الأسنان المتاحة اليوم أكثر من أي وقت مضى ، أصبح تقويم الأسنان أسهل من سابقا، ويأتى التقويم فى 5 خيارات هى:

الأقواس المعدنية.

أقواس السيراميك.

أقواس على شكل حاملعلى الأسنان.

الأقواس الشفافة.

الأقواس الداخلية..



تقويم الاسنان

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