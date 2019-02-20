شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الأطعمة تساعدك فى علاج الإسهال واضطرابات المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التسمم الغذائي والإسراف في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية، من أسباب الإصابة بالإسهال، الذي يسبب الشعور بألم شديد في البطن، وقد يصل الأمر في حالة شدته لإصابة الشخص بالجفاف.

وحول ذلك قدم موقع "HEALTHLINE" بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من الإسهال، والتي تساهم بشكل كبير في توقفه أو علاجه، ومنها:

-الموز..حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في إمساك المعدة والحد من الإسهال ولذا ينصح بتناول ثمرة في الصباح وأخرى قبل النوم.

-النشويات كالبطاطس المهروسة أو الأرز أو المكرونة، فهم من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الإمساك بالمعدة والتخلص من الإمساك.

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-التفاح.. فهو من الفواكه الرائعة والتي تساهم في الإمساك بالمعدة والحد من الإسهال.

-التوت..فهو من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الامساك.

-الزبادي..يعد من الأطعمة الجيدة في تنظيف المعدة والحد من الإصابة بأي مشاكل بها، ولذا فهو علاج قوي للإمساك، نظرا لاحتوائه علي بكتيريا مفيدة للأمعاء والجسم.