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هذه الأطعمة تساعدك فى علاج الإسهال واضطرابات المعدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التسمم الغذائي والإسراف في تناول الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية،  من أسباب الإصابة بالإسهال، الذي يسبب الشعور بألم شديد في البطن، وقد يصل الأمر في حالة شدته لإصابة الشخص بالجفاف.

وحول ذلك قدم موقع "HEALTHLINE" بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من الإسهال، والتي تساهم بشكل كبير في توقفه أو علاجه، ومنها:

-الموز..حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية التي تساهم في إمساك المعدة والحد من الإسهال ولذا ينصح بتناول ثمرة في الصباح وأخرى قبل النوم.

الموز لعلاج الاسهال

-النشويات كالبطاطس المهروسة أو الأرز أو المكرونة، فهم من الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الإمساك بالمعدة والتخلص من الإمساك.

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-التفاح.. فهو من الفواكه الرائعة والتي تساهم في الإمساك بالمعدة والحد من الإسهال.

التفاح لعلاج الاسهال

-التوت..فهو من الفواكه التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الامساك.

-الزبادي..يعد من الأطعمة الجيدة في تنظيف المعدة والحد من الإصابة بأي مشاكل بها، ولذا فهو علاج قوي للإمساك، نظرا لاحتوائه علي بكتيريا مفيدة للأمعاء والجسم.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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