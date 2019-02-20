شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض الفشل الكلوي القيء وتورم القدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الفشل الكلوي من الأمراض التي تصاب بها الكلي، العضو المسئول علي تخلص الجسم من السموم عن طريق التبول، ويعد من المراحل الأخيرة من مرض الكلى، ووفقا لموقع " kidneyfund "سنتعرف على أعراض الفشل الكلوي لتوخي الحذر.

أسباب الفشل الكلوي

أوضح التقرير، وجود العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالفشل الكلوي كمرض السكر وارتفاع ضغط الدم، وأمراض المناعة كالذئبة الحمراء والروماتيود، وأمراض القلب، ومشاكل صحية بالمسالك البولية، كما أن للوراثة دور كبير في ذلك، فهناك بعض العائلات ينتشر بها الإصابة بالفشل الكلوي، ولذا يجب أخذ ذلك في عين الاعتبار.

أعراض الفشل الكلوي

وعن أعراض الإصابة بالفشل الكلوي أشار التقرير، إلي أن هناك العديد من الأعراض ولكن أوضحها وأشهرها التالي، وهو حدوث تشنجات في عضلات الجسم من أهم الأسباب، وأيضا عدم الرغبة في تناول الطعام نتيجة لعدم الشعور بالجوع، وحدوث تورم في القدمين واليدين، والرغبة الملحة في القيء والغثيان، مع تكرار عملية التبول بشكل ملحوظ، وعدم القدرة على التنفس بشكل جيد، وأيضا اضطرابات في النوم فأما النوم جيدا أو عدم النوم، ألم شديد في البطن وخاصة عند تناول الطعام، يصاحبه ألم أسفل الظهر مكان الكلي، وارتفاع في درجة حرارة الجسم نتيجة لترسب السموم داخل الجسم، ونزيف من الأنف، وقيء، وقد يصل الأمر لظهور طفح جلدي شديد.

علاج الفشل الكلوي

ينقسم علاج الفشل الكلوي إلى نوعين، وهذا ما أكده التقرير، النوع الأول وهو الغسيل الكلي والنوع الثاني هو زراعة الكلى، ومن يحدد طريقة العلاج هو الطبيب المباشر للحالة، ويتم التحديد حسب الحالة الصحية للمريض وأيضا العمر، ويكون العلاج سريع تجنبا لحدوث أي مضاعفات كتراكم السموم داخل الجسم الذي قد يسبب غرغرينة في الجسم.

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