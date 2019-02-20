شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار الثوم والآثار الجانبية للإفراط فى تناوله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من فوائده العديدة للصحة، إلا أن الثوم قد يكون لديه بعض الآثار الجانبية للصحة، يساعد الثوم على منع الكثير من الأمراض، لا يتأثر الثوم عادة بأي آفات أو أمراض وفقا لتقرير موقع " stylecraze" في الواقع ، وعلى الرغم من ذلك هناك آثار جانبية وأضرار لاستخدام الثوم الخام على الصحة.



الكبد وتأثير الثوم عليه

الآثار الجانبية للثوم الخام

1. الثوم قد يؤذي الكبد

ليست هناك حاجة للتفكير في أهمية الكبد كونها واحدة من أكثر الأجهزة الحيوية في جسم الإنسان ، يمكن أن تتأذى من استهلاك الثوم المفرط، على الرغم من أن الثوم غني بمضادات الأكسدة ، يمكن أن يسبب سمية الكبد إذا تم تناوله بطريقة مفرطة.



رائحة سيئة للفم

2. الثوم قد يسبب رائحة سيئة

من أسوأ الآثار الجانبية للثوم هو التسبب فى رائحة كريهة للفم والنفس خاصة إذا تناولت كمية كبيرة منه، وعلى الرغم من تنظيف الأسنان جيدا تبقى رائحة الثوم عالقة فى الفم، بسبب المواد الكيميائية الموجودة في الثوم التي تساهم في رائحة الفم الكريهة .

4. الغثيان والقيء وحرقة بالمعدة

أشارت أبحاث طبية أن تناول الثوم الطازج أو الزيت الخاص به على معدة فارغة قد يسبب الغثيان والقيء وحرقة بالمعدة، وقد أظهرت بعض الدراسات أيضا أن تناول الثوم عن طريق الفم يمكن أن يسبب حرقة المعدة والغثيان .



خفض ضغط الدم

5. قد يزيد من خطر النزيف

في تقرير طبى أشار أن الثوم يمكن أن يزيد من خطر النزيف ، ولهذا السبب يجب عدم تناوله مع أدوية سيولة الدم، أيضا يجب وقف تناول الثوم الطازج قبل أسبوعين على الأقل من الخضوع لجراحة ، حيث يمكن أن يطيل النزيف ويتداخل مع مستويات ضغط الدم.

6. خفض ضغط الدم بطريقة أكثر من اللازم

الثوم لديه خصائص خفض ضغط الدم جيد ، لذا إذا كنت تستخدم بالفعل أدوية لارتفاع ضغط الدم ، تجنب تناول الثوم الطازج ، وهذا هو السبب أيضا في أن تناول مكملات الثوم يمكن أن يكون فكرة سيئة إذا كنت تتناول أدوية ضغط الدم

7. قد يسبب الأكزيما أو الطفح الجلدي

على الرغم من فوائد الثوم ، إلا أن التلامس مع الثوم لفترة طويلة قد يسبب تهيجًا للبشرة، فقد ذكرت إحدى الدراسات أن الإنزيم الموجود في الثوم ، والذي يطلق عليه "الليين" ، يمكن أن يكون سببًا للتهييج، و يمكن أن تكون الأكزيما أيضًا أحد الشروط المصاحبة لهذه الحساسية.



الطفح الجلدى

8. الصداع

الثوم وخاصة عندما تناوله في شكله الخام ، يمكن أن يؤدي إلى الصداع النصفي ، وعلى الرغم من أن ذلك لا يسبب الصداع بشكل أساسى، إلا أنه ينشط العملية المسئولة عنه.

على الرغم من أن السبب الدقيق لهذا غير واضح ، يعتقد بعض الخبراء أنه قد يشمل العصب الثلاثي التوائم المتحكم فى مسار الألم الرئيسي في الجسم، وقد يحفز الثوم المتعمق هذا العصب على إطلاق جزيئات إشارات عصبية تسرع إلى الغشاء الذي يغطي دماغك ويسبب الصداع.



الثوم وتسببه فى الصداع

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