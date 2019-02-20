شكرا لقرائتكم خبر عن علاج الانتفاخ بالأدوية والأكل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفاخ البطن من الأشياء التي يصاب بها الكثيرون، ويعرضون للعديد من الألم الشديد الذي يعوق أمر المشي أو اتمام بالمهام بالشكل الجيد، ويرجع السبب في التعرض لهذه الأزمة هي ترسب الغازات في البطن وانتفاخها نتيجة لابتلاع الهواء أو عدم هضم الطعام بشكل جيد، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على علاج الانتفاخ، وذلك وفقا لموقع "emedicinehealth".

أعراض الانتفاخ

أشار التقرير، إلي أن الإصابة باضطرابات في المعدة ووجود غازات بها، وألم شديد بالبطن، من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة وبالانتفاخ كما أن من أبرز أعراض الإصابة بانتفاخ البطن وجود رائحة كريهة من الفم، وآلام في البطن، وإسهال أو إمساك، والرغبة في الغثيان، وارتفاع في حرارة الجسم، وأخيرا بعض الأشخاص يعانون من التبرز الدموي.

وهناك نوعان من العلاج للانتفاخ الأول تغير نمط الحياة وأسلوب المريض لتناول أطعمة محددة وفي مواعيد محددة، مع ضرورة تناول بعض المشروبات التي تقلل من حده الإنتفاخ، وهذا ما أشار اليه التقرير.

علاج الانتفاخ

وأوضح التقرير، أن هناك علاج طبي ويشمل مضادات حيوية وبعض الأدوية الخاصة بتطهير وتسكين الألم في المعدة، ومع اتباع بعض النصائح التي تقلل من فرص الإصابة بالانتفاخ، مضادات الحموضة وأدوية تحتوى علي الفحم.

وأكد التقرير، علي ضرورة تناول 5 وجبات صغيرة علي مدار اليوم، وتجنب الأطعمة التي تحتوي علي الحليب وخاصة إذا كان هذا المريض يعاني من حالات التحسس من الللاكتوز.

أطعمة تسبب الانتفاخ

وقدم التقرير، بعض الأطعمة التي تزيد من الشعور بالإنتفاخ ومنها الفاصوليا والسكر والبروكلي والقرنبيط، والبطاطا والذرة المكرونة والقمح، والبصل والخرشوف والكمثري والقمح، والحليب ومشتقاطه، والعدس والقمح، والمكرونة والشوفان والزبيب والقرنبيط.

أطعمة تعالج الانتفاخ

ونصح التقرير، الأشخاص الذين يعانون من الانتفاخ ضرورة تناول هذه الأطعمة لأنها تساهم في التقليل من الشعور بالانتفاخ، ومنها، الزبادى، والزنجبيل، والعسل، والنعناع، والقرفة، والأناناس والشمر.