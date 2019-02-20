زعيمة حزبية تعتزل السياسة حال فشلها في الانتخابات الإسرائيلية

تعتزم تسيبي ليفني زعيمة حزب الحركة الإسرائيلي، اتخاذ خطوات جادة نحو اعتزال الحياة السياسية بشكل كامل في الفترة المقبلة، حيث من المرجح أن تقدماستقالتها من الحزب قبل الانتخابات، خاصةً في حال فشلت في التحالف مع أي من القوائم الأخرى. ومن المقرر أن تعقد ليفني ظهر الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا قد يكون مقدمة لإعلان انضمامها لقائمة كتلة انتخابية جديدة أو اعتزال الساحة السياسية. ورجحت صحيفة يسرائيل هيوم، أن تعلن ليفني ذلك إما قبل الانتخابات أو بعدها مباشرة، خاصةً في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى أن حزبها لن يتجاوز نسبة الحسم. وكان آفي غاباي زعيم حزب العمل فكّ الشراكة مع ليفني الذي كان تحت مسمى المعسكر الصهيوني.

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