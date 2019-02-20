هؤلاء الأشخاص ممنوعون من التبرع بالدم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي أشخاص يطلبون بضرورة التبرع بالدم ويضعون أسماء المستشفي ورقم تليفون المريض، ويطلبون بضرورة التوجه والتبرع بالدم لمدي احتياج الحالة له لإجراء عملية جراحية، أو ما شابه ذلك، ونجد أن هناك بعض الأشخاص الممنوعين من التبرع بالدم، وسنتعرف عليها خلال هذا التقرير التالي وفقا لموقع " theregister".
وأوضح التقرير، أن هناك بعض الشروط التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، لمنع تبرع بعض الأشخاص من عملية التبرع بالدم، ومنها:
- لمن يعاني من انخفاض بنسبة ضغط الدم بشكل دائم، يمنعون من التبرع بالدم.
-أصحاب الأمراض المزمنة كارتفاع نسبة الكولسترول بالدم، وأمراض القلب والسكر، والضغط.
-الأشخاص المصابون بالنحافة هم الأكثر عرضة لعديد من المشاكل في الصحة العامة، وأهمها فقدان ما يحتاجه الجسم من عناصر هامة.
-من يعاني من مشاكل في السيولة أو تجلط الدم، يمنعون من التبرع بالدم، وأيضا الذين يتناولون علاجات سيولة، لأن هذا يتسبب في تعرضهم للعديد من المشاكل الصحية.
-الأشخاص الذين يعانون من الأنيميا وفقر الدم، عند التبرع بالدم يفقدون قدر كبير من الدم، وهذا يتسبب في الكثير والكثير من المضاعفات الشديدة لهم، وقد يعرضهم للإصابة بالضعف العام في الجسم.
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