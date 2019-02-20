شكرا لقرائتكم خبر عن خليك شباب واستعيد أسنانك بـ "زراعتها" وبلاش أطقم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع التقدم فى العمر تتغير الهرمونات وتتبدل ملامح الوجه وتتأثر الأسنان وتتعرض للكسر والسقوط، وفى هذه الحالة لا يستطيع الشخص تناول الطعام أو الضحك بشكل طبيعى، مما يؤدى للإصابة بالاكتئاب عند بعض الأشخاص.

وهنا يلجأ المريض لزراعة الأسنان بدلا من تركيب أطقم الأسنان، وحسب ما ذكره موقع dentistry فإن زراعة الأسنان تعمل مثل الأسنان الطبيعية، كما أنها تزيد من الثقة بالنفس وتناول الطعام والانخراط في الأنشطة الاجتماعية دون الحاجة إلى القلق حول كيفية ظهورها، أو ما إذا كانت أطقم الأسنان الخاصة بهم سوف تسقط،

ومن مميزات زراعة الأسنان:

زراعه الاسنان

1:زراعة الأسنان تساعد على تحسين المظهر العام وكأنها أسنان طبيعية، وذلك يزيل الشعور بالقلق والاكتئاب وخصوصا عند كبار السن.

2:تساعد زراعة الأسنان على تحسين النطق افضل من تركيب الأطقم المتحركة، دون ظهور التعلثم أو اللدغة.

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3:تساعد المرضى على الشعور بالراحة والأمان وعدم الخوف من شكل الاسنان أو سقوطها.



اسنان

4:قبل زراعة الاسنان قد يعانى المرضى من عدم تناول الطعام بشكل طبيعى أو تناول بعض الأكلات اللينة ولكن بعد زراعة الأسنان يستطيع المريض تناول أى نوع من الاطعمة وكأنها أسنان طبيعية.

5:يعمل على تحسين ملامح الوجه والعظام ، حيث تحافظ زراعة الأسنان على أنسجة الاسنان الطبيعية عن طريق تجنب الحاجة إلى قطع الأسنان المجاورة، كما أنها تحافظ على العظم وتقلل من ارتشافه وتدهوره وتساعد ايضا على استعادة بنية عظم الفك.

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