شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تخفف ألم وتورم اصبع القدم الكبير بطرق بسيطة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورم إصبع القدم الكبير من المشاكل التى تواجه كثير من الناس، خاصة النساء بسبب ارتداء الكعب العالى، وهو عبارة عن تشوه فى شكل القدم بالتحديد في مفصل إصبع قدمك الكبير، ويسبب الألم، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تخفيف ألم اصبع القدم الكبير، بحسب موقع "women health".



تورم اصبع القدم

نصائح للتخلص من ألم اصبع القدم الكبيرارتداء الأحذية المناسبة

للتخلص من ألم اصبع القدم الكبير، يجب أن ترتدى الحذاء المناسب، لأن الأحذية غير المناسبة تسبب الضغط على مفاصل قدمك وكذلك تسبب شعورك بالوخز فى التورم، لذا قم باستبدال حذائك، وكذلك يجب أن ترتدى مقاس الحذاء المناسب، لأن الحذاء الضيق يسبب الضغط على القدم.

ارتدى جهاز تقويم العظام المخصص للقدم

إذا كنت تبحث عن دعم لقدمك وتريد تخفيف الضغط المستمر على مفصل القدم الكبير، فقد تحتاج إلى سؤال أخصائي العظام عن جهاز تقويم العظام المخصص لتورم اصبع القدم الكبير، والذى يمكن أن ترتديه داخل حذائك.



جهاز تقويم العظام المخصص للقدم

نقع القدم فى الماء البارد المالح

نقع قدميك فى الماء البارد بالملح يمكن أن يقلل من التهاب مفصل إصبع القدم الكبير، مع استخدام الماء المثلج أو وضع كيس الثلج للحصول على أفضل النتائج، ويجب أن تبتعد عن الماء الساخن لأنه سيجعلك تشعر بتحسن، ولكنه سيجعل قدمك تنتفخ أيضًا.

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تورم اصبع القدم الكبير

مسكنات الألم

إذا كنت تبحث عن التخلص من الألم بشكل سريع، استخدم الأدوية مضادات الالتهاب المسكنة للألم.

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