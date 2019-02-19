الكريم السحري لحرق الدهون في الجسم بشكل سريع

الفهرس

يسعى الكثير من الأشخاص للحصول على الجسم المثالي ، و لكن الحرب على الدهون ليست بالأمر السهل ، و خاصة الدهون المخزنة في الجسم ، فبعض الحميات الغذائية لا تتمكن من حرق الدهون في الجسم ،إن الطريقة التي يفقد بها الجسم الدهون أو يخزنها تعتمد على كمية السعرات الحرارية التي يكتسبها الجسم و كمية الطاقة التي يفقدها ، و في هذا المقال سوف نعرض كيف يلجئ الجسم لحرق الدهون ،

اسباب تؤدى إلى زيادة الدهون

العادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الوجبات السريعة بكثرة، خاصة المقلية.

عوامل وراثية مثل ارتفاع شديد فى مستوى الدهون بالدم.

انخفاض مستوى إفراز الغدة الدرقية.

بعض الأدوية المستخدمة فى علاج حب الشباب.

التدخين.

خطوات بسيطة لحرق الدهون

ممارسة الرياضة وعدم تناول الأطعمة عالية الدهون.

عدم النوم بعد تناول الطعام مباشرة.

فى حالة وجود عوامل خطورة مثل السكر أو ارتفاع ضغط الدم فيتم استخدام أدوية مساعده على مستوى الكولسترول بالدم.

الإقلاع عن التدخين.

الكريم السحري لحرق الدهون في الجسم

الكريم السحري لحرق الدهون في الجسم

1ـ العسل والأفوكادو لحرق الدهون

3 ملاعق كبيرة من العسل الطبيعي

لب ثمرة أفوكادو ناضجة

عصير حبة ليمون واحدة

3 نقاط من زيت الليمون الأساسي

قومي بخلط كل المكونات بشكل جيد حتى يتشكل لديك مزيج متجانس، ضعي طبقة سميكة على منطقة الدهون

مثل البطن أو الأرداف حسب الرغبة لمدة 30 دقيقة ثم امسحيه بقطعة قماش مبللة بالماء الدافئ.

2ـ زبدة الشيا والقهوة لحرق الدهون

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا

3 ملاعق من مسحوق القهوة العربية

اخلطي المكونات بشكل جيد حتى تحصلي على خليط متجانس، طبقيه على منطقة الدهون ولفيها بغلاف بلاستيكي لمدة 20 دقيقة ثم اشطفي جيدا بالماء الفاتر.

يمكنك سيدتي تعزيز فوائد هذه الكريمات من خلال ممارسة بعض الأنشطة الرياضية وإتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

3 ـ زيت الليمون وزيت اللوز الحلو لحرق الدهون

نقاط من زيت الليمون

ملعقتي طعام من زيت اللوز الحلو

إمزجي بضع نقاط من زيت الليمون الأساسي الذي تجدينه في المتاجر المتخصصة مع ملعقتي طعام من زيت اللوز الحلو.

بعد الاستحمام بماء دافئ في المساء، طبقي المزيج على مناطق تراكم الدهون لديك وخصوصاً منطقة بطنك مع التدليك لتساعدي المكونات على النفاذ إلى طبقاته.

أتركي المزيج على المنطقة المستهدفة لليلة كاملة. وفي الصباح استحمّي بالماء الدافئ مجدداً.